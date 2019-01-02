С апреля улететь в Москву амурчане смогут по социальному тарифу «Аэрофлота»

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С 30 апреля по 30 мая рейсы из Москвы в Благовещенск будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении – по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета по минимальному тарифу будет соответствовать установленному Аэрофлотом «плоскому» тарифу, сообщает Минвостокразвития.

Кроме того, летом авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы в Новосибирск, в зимнем расписании перевозчик выполняет 6 рейсов в неделю, кроме пятницы.

Авиакомпания «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тысяч рублей или 15 тысяч рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тысяч рублей или 13,2 тысячи рублей в одну сторону.

В период летних отпусков в Москву из Благовещенска будет осуществляться 24 авиарейса, 17 из которых прямые. Воспользоваться ими смогут до 5 000 пассажиров еженедельно. Помимо Авиакомпании «Сибирь» (S7) согласовали выполнение ежедневных рейсов из Благовещенска в Москву «Северный ветер»/«Икар», и «Уральские авиалинии». Компания «Уральские авиалинии», кроме регулярных ежедневных рейсов с посадкой в Екатеринбурге, будет выполнять прямые беспосадочные перелеты на воздушных судах типа Airbus A321 три раза в неделю.

Из Благовещенска в другие дальневосточные аэропорты в летнем расписании будут выполняться полеты в Якутск компанией «Якутия», в Южно-Сахалинск компанией «Аврора» и во Владивосток будут осуществлять перевозки перевозчики «ИрАэро» и «Аврора».

Авиакомпания «ИрАэро» на самолётах типа CRJ-200 будет выполнять рейсы во Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск и Читу. Через аэропорт Благовещенск авиакомпания «Аврора» по вторникам и субботам будет осуществлять полеты по маршруту Владивосток – Благовещенск – Южно-Сахалинск на воздушном судне типа DHC-8.

В летнем расписании международного сектора согласованы слоты с двумя авиакомпаниями «Икар» и «Азурэйр» по традиционно – популярным туристическим направлениям: Нячанг, Бангкок и Пхукет.