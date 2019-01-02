В Приамурье осудили военного за взятку в 100 тысяч рублей

В пятницу, 1 марта, был осужден военный из Белогорска за взятку в размере 100 тысяч рублей. Суд установил, что офицер взял деньги с военнослужащих за исправление оценок по итогам сдачи нормативов физподготовки.

Как сообщает «Сканер», помощник командующего 35 общевойсковой Краснознаменной армии получил 100 тысяч рублей от военнослужащих воинских частей. Он помогал им исправить неудовлетворительные оценки по итогам сдачи нормативов физической подготовки за зимний период обучения. Деньги мужчина брал через посредника. Преступление выявила военная контрразведка. Суд приговорил офицера к 4 годам колонии общего режима. После оглашения приговора военнослужащего взяли под стражу.

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Ольга Канюшкина