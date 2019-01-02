Амурчан, страдающих диабетом, с каждым годом становится на тысячу больше

На заседании общественного совета при министерстве здравоохранения Амурской области был заслушан доклад по лекарственному обеспечению амурчан-льготников. Об этом на свой странице в Инастаграме сообщила общественница, мама инсулинозависимого ребенка Татьяна Гринь.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году в Амурской области были случаи, когда детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом не обеспечивали своевременно лекарственными препаратами по причине их отсутствия в аптеках.

«На сегодняшний момент закуплено инсулинов на 4,9 миллиона рублей. Из них на сумму 2,9 миллиона уже поступило на склад. Расходные материалы к инсулиновым помпам пока еще не приобретены. В данный момент ведется сбор данных о необходимом количестве. Министерство здравоохранения в лице Андрея Субботина пообещало взять на контроль вопрос замены шприц-ручек, вышедших из строя», – сообщила Татьяна.

По слова общественницы, присутствовавший на заседании губернатор Василий Орлов отметил, что сфера здравоохранения в области «к сожалению, одна из самых проблемных», и обратился к общественности в лице совета с просьбой помочь в поиске решений.

На совете было также отмечено, что сахарный диабет является социально значимым заболеванием. В Приамурье количество тех, кому поставлен такой диагноз, ежегодно увеличивается на 1 000 человек. По диабету существует отдельная программа, в рамках которой всем необходимым обеспечиваются льготники, в том числе беременные, дети, в том числе с синдромом Дауна. Об этом информирует фракция «Единой России» Законодательного собрания Амурской области.

По их данным, губернатор, что все предложения по качеству предоставляемых услуг в здравоохранении области сводятся к финансам. Он попросил министерство здравоохранения к следующему, майскому заседанию общественного совета с участием губернатор подготовить план развития амурского здравоохранения.

Также ведомство должно обозначить видение по решению ряда вопросов эффективного использования финансовых средств в минздраве. Речь идет о монополии аптечного склада, оптимизации лабораторий в Благовещенске, стандартах ремонтных работ медицинских учреждений, закупках российского медоборудования. Кроме того, амурские главврачи должны пройти обучение с участием приглашенных экономистов здравоохранения РФ.

На этом же заседании общественного совета речь шла о мерах, принятых министерством после выявлением гепатита С у детей с онкологическими заболеваниями.