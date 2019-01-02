Филипп Киркоров обратился за помощью в медцентры Благовещенска

Филипп Киркоров, который приехал в областной центр, чтобы дать два концерта, обратился в один из частных медицинских центров Благовещенска. Как говорят в клинике, ему нужно было «слегка подобследоваться».

«Сегодня в нашем центре в гостях побывал один из самых популярных исполнителей, народный артист России Филипп Киркоров. Несмотря на насыщенный график, он с радостью согласился сфотографироваться с нашими прекрасными девушками. Желаем крепкого здоровья Филиппу Бедросовичу», – такое сообщение появилось в аккаунте медицинского центра в Инстаграме.

Один из подписчиков поинтересовался: «Подлечиться заходил?»

«Слегка подобследоваться», – ответили от лица учреждения.

Судя по фото, Филипп Киркоров находится в кабинете на первом этаже медцентра, где делает компьютерную томографию.

Также в областном центре артист побывал и в другом медцентре.

«Не будем держать интригу дальше. Вчера с рабочим визитом нашу клинику посетил сам Маэстро. Будьте здоровы и любимы, Маэстро», – написали его сотрудники.

Как сообщало Амур.инфо, первый концерт артиста прошел в ОКЦ в пятницу, 1 марта.

Фото: instagram.com/klinika_semeinoi_mediciny/, instagram.com/evgenia_medicine/