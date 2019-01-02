В Хабаровске арестован студент за подготовку массового убийства в школе

Дело ведет краевое управление ФСБ, которое официально задержание не комментировало.

Первые сообщения о задержанном появились в телеграм-канале Baza 23 февраля. Его источники рассказывали, что 18-летний хабаровский студент планировал совершить массовое убийство в своей бывшей школе. Позже канал уточнил, что хабаровчанин Александр Онуфриенко готовился к теракту давно: при обыске у него нашли обрез 16-го калибра и 96 патронов к нему. Ролевой моделью и объектом поклонения для него, по данным источников канала, был норвежский террорист Андерс Брейвик.

28 февраля в Центральном районном суде Хабаровска подтвердили, что 22 февраля суд арестовал Александра Онуфриенко на два месяца. На сайте суда упоминаний этого заседания нет — хотя в суде корреспондента «Медузы» заверили, что заседание 22 февраля проходило в открытом режиме.

Сообщается, что Онуфриенко был «тихим школьником», любил косплей и исторические реконструкции. Молодой человек закончил городскую школу № 30 в 2018 году. Его одноклассник Александр Возмилкин, который учился с Онуфриенко до 9 класса, рассказал, что тот был тихим школьником, хорошо учился и «нормально общался со всеми».

«Строил он [отношения с одноклассниками] не очень: иногда был с компанией, иногда нет, — рассказал Возмилкин. — Но относился ко всем нормально. Был общительный, но не со всеми».

Судя по информации об Онуфриенко на сайте школы, он интересовался историей, в 2017 году презентовал работу об интервенции и гражданской войне на Дальнем Востоке. В 2018 году он поступил в дальневосточное отделение РАНХиГС при президенте России, где начал учиться по специальности «правовое обеспечение национальной безопасности».

Помимо истории, Александр Онуфриенко увлекался косплеем — подражанием известным историческим или художественным персонажам. Судя по фото на его странице в инстаграме, он предпочитал «косплеить» образы военных времен гражданской войны.

Мать Александра Онуфриенко работает учителем русского языка и литературы в той самой школе № 30, в которой, по версии следствия, предотвратили стрельбу. В той же школе учился и Антон Конев — хабаровчанин, который 21 апреля 2017 года, за несколько дней до своего 18-летия, устроил стрельбу в здании УФСБ по Хабаровскому краю. Он убил двух человек, одного ранил — и сам был застрелен. Татьяна Онуфриенко была классной руководительницей Конева.

Мать Антона Конева охарактеризовала Татьяну Онуфриенко как «хорошего преподавателя и человека в целом».

«Семья у них самая обычная, — рассказала Татьяна Конева. — По-человечески ее сейчас очень жаль, так как оба случая коснулись ее, наверняка будут подозревать. Не хотелось бы, чтобы ее очерняли, как меня в 2017-м». Женщина сказала, что не знает, был ли ее сын знаком с Александром Онуфриенко.

В отличие от Антона Конева, которого причисляли к хабаровским правым националистам, Онуфриенко никогда не связывали с местными радикальными движениями.

По мнению матери Антона Конева, сравнивать два эти случая нельзя.

«Я не знаю, что склонило Александра убивать детей. Но знаю, что Антон никогда бы не сделал этого. Он по своим убеждениям боролся с нетолерантностью нашего государства, думая, что может, что-то изменить», — рассуждает Татьяна Конева.