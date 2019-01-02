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сегодня, 12:42 0

Слабый снег и плюс: прогноз погоды в Приамурье на 3 марта

Слабый снег и плюс: прогноз погоды в Приамурье на 3 марта
Фото: Амур.инфо

3 марта в Амурской области будет переменно облачно, по северо-востоку местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер подует с северо-запада со скоростью до 7 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до 13…18 градусов мороза, местами – 23…28. Днем по северу ожидается от минус 3 до плюс 2, местами минус 5…10 градусов. На юге будет теплее – от нуля до пяти градусов выше нуля.

В Благовещенске осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 11…13, днем плюс 3…5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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