Гороскоп на 2 марта: у Козерогов важный разговор, Раки столкнутся с конкуренцией

Восход Солнца: 07:12

Заход Солнца: 18:12

Солнце в Рыбах.

Овен. Звезды советуют гармонично сочетать свои возможности с желаниями. Многие планы осуществятся благодаря усердию и разумному подходу.

Телец. День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни.

Близнецы. Вероятен пик юридических ошибок и всевозможных недоразумений для деловых людей: захлопнутся финансовые капканы, расставленные судьбой.

Рак. Может возрасти конкуренция внутри коллектива. Сейчас вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно.

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Лев. Финансовое положение большинства из представителей знака особой стабильностью не отличается. Объем трат будет значительно больше денежных поступлений, вероятны потери денег, кражи.

Дева. Благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни.

Весы. Суббота символизирует очарование в любви. Возможна идеализация любовных связей, а также трудноосуществимые отношения, несвободного или вынужденного удалиться партнера.

Скорпион. Скорпионам не стоит искушать судьбу и совершать какие-либо действия, кроме необходимых. Особенно важно стать осмотрительнее и контролировать свои порывы с приближением вечера.

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Стрелец. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся.

Козерог. Звезды не советуют вам приукрашивать действительность в беседе с любимым человеком. Расскажите ему все, как есть, ответьте на его вопросы правдиво.

Водолей. Заключение новых деловых договоров и контрактов лучше перенести на понедельник. Занимайтесь сегодня только тем, что приносит вам удовольствие.

Рыбы. Сегодня Рыбы сумеют задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими. Это могут быть как прямые методы давления, так и тайные ниточки. Вечер проведите в кругу друзей и родных

Астролог: Вальдемар Небоходцев