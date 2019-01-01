Амурские врачи учатся реабилитировать глухих детей после операции

Медики из Петербурга и Хабаровска учат амурских врачей проводить реабилитации детей после кохлеарных операций. Они помогают вернуть слух глухим детям, но полный успех невозможен без длительной работы со специалистами.

Уникальную программу слухоречевой реабилитации для детей разработали в санкт-петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи.

Мирона Савельева прооперировали в 10 месяцев. Сейчас ему 7 лет. Он ходит в первый класс обычной школы, занимается робототехникой и любит рисовать. О врожденной глухоте 4-й степени напоминают только занятия с логопедом и дефектологом.

«Мы были в Петербурге, у него такой удивленный вид был, как будто он спал и проснулся, я сама была в шоке. И потом у нас быстро все пошло, потому что рано проимплантировали. Когда нет патологий, тогда результат идет хорошо. Главное, нужно чтобы ребенок жил в среде, где все проговаривают», – рассказала мама Мирона Вера Савельева.

Врачи говорят, после вживления импланта ребенок слышит все. Но его нужно научить слышать, понимать – что и как издает звуки. Уникальную программу слухоречевой реабилитации разработали в санкт-петербургском НИИ уха, горла, носа и речи. Метод врачи называют семейно-центрированным – главную роль в нем играют родители. Ведь речь развивается в семье и быту. Сейчас питерские специалисты обучают медиков в региональных центрах, где занимаются с глухими детьми. Мастер-классы и семинары проводят и в Благовещенске.

«Это дорогостоящая операция, высокотехнологичные методы лечения. Но последующая реабилитация – это серьезная проблема, очень мало специалистов, необходима доступность занятий с ортопедагогом. Эти занятия должны быть по месту жительства, потому что можно приехать в Питер на операцию один раз, но каждый день ездить на занятия невозможно», – сказала профессор, член правления Российского общества аудиологов, главный научный сотрудник СПб НИИ ЛОР (г. Санкт-Петербург) Инна Королева.

Поделиться опытом и набраться новых знаний о том, как проводить реабилитацию после кохлеарной имплантации в областной центр приехали и специалисты из Хабаровска.

«Всегда есть проблемы, много детей с дефектами, не только с нарушением слуха, но и с добавочным ДЦП, добавочным нарушением зрения. И конечно, этому ребенку намного сложнее реабилитироваться в жизни. На сегодняшний день идет сопровождение детей после кохлеарной имплантации, очень важно, чтобы коллеги поделились опытом работы, что нового делается в области медицины, я надеюсь, что сегодня мы это услышим и будем использовать в своей работе», – отметила заведующая МА ДОУ «Верботон» (г. Хабаровск) Людмила Сидельникова.

В Амурской области с детьми, которые нуждаются в реабилитации после кохлеарной имплантации, работают с 2006 года. Занимается этим центр реабилитации «Надежда». За год реабилитацию проходят около 270 детей. С ними работают дефектологи, логопеды, психологи, специалисты по ЛФК.

«Всех детей мы выявляем своевременно, дети проходят обследование, своевременно оформляется пакет документов. Оказывается высокотехнологичная помощь и отправляется в клинику. После этого мы ожидаем вызова из клиники, которая проводит кохлеарную имплантацию, очереди нет, время ожидания составляет примерно до полугода», – рассказала главный врач Центра реабилитации «Надежда» Благовещенска Наталья Демиденко.

Устройства для кохлеарной имплантации стоят в пределах 30 тысяч евро. Для российских детей вживление имплантов бесплатное. Если операция длится 30 минут, то реабилитация длится более 5 лет. Так, с Мироном Савельевым специалисты будут заниматься еще несколько лет. А на реабилитацию детей с дополнительными нарушениями, например ДЦП, времени уйдет в разы больше.