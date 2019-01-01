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сегодня, 19:30 4

Амурские пенсионеры могут получить бесплатные путевки для путешествия по области

Амурские пенсионеры могут получить бесплатные путевки для путешествия по области
Фото: baba-deda.ru

Амурский «Союз пенсионеров России» принимает заявки в рамках реализации следующего этапа проекта «Кланяюсь земле Амурской!», выигравшего президентский грант в 2018 году. 1,8 миллиона рублей было выделено общественной организации на социальный туризм старшего поколения в 2018-2019 годах.

В первый этап в небольшие путешествия по региону отправились 165 амурских пенсионеров почти из всех городов и районов области.

В прошлом году пожилые амурчане побывали в конноспортивном клубе «Аллюр», на дальневосточном казачьем фестивале «Албазинский острог» в селе Албазино Сковородинского района, посмотрели на Зейскую, Бурейскую и Нижнебурейскую ГЭС. Пенсионеры также стали участниками главного туристического события года – международного туристического форума AMUR TRAVEL, который прошёл в августе в поселке Новобурейский. Состоялись экскурсии в город Циолковский и на космодром Восточный, где пенсионеры побывали в музее космонавтики, посмотрели стартовую площадку и даже заглянули в помещения, где производилась сборка ракеты.

В этом году для поездок выбраны такие места, как Албазино, Зейская ГЭС, Бурейская ГЭС, космодром Восточный и Хинганский заповедник. Также в рамках проекта будут организованы конные прогулки в КСК «Аллюр». Все туристические поездки придутся на летний период.

«Мы уже принимаем заявки на следующий сезон. Группы будут формироваться прежде всего из числа пожилых людей, которые принимают активное участие в общественной жизни городов и районов Амурской области. И это не обязательно должны быть члены нашей организации. Заявки принимаются по телефону 8(4162) 202-342», — рассказала председатель Амурского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Елена Самбур.

Всего в 2018-2019 годах по гранту будет организовано 22 поездки. Девять из них уже состоялись, 13 запланировано на 2019 год. За два года проект охватит почти 500 человек.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Амурский критик

    Амурский критик
    1 час назад

    Назнал что нашим пенсионера ддают возможность бесплатно потешествовать и выесжать куда-либо за пределы города. Надо будет расказать бубуле и дедуле.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Амурский критик

    Назнал что нашим пенсионера ддают возможность бесплатно потешествовать и выесжать куда-либо за пределы города. Надо будет расказать бубуле и дедуле.



    Ну да, расскажите(( Во все эти поездки ездят члены всяких "Советов ветеранов" и т.п., куда они избирают бывщих начальников, родственников и знакомых. Мутные компании прихлебателей ЕР((, коим пофиг на всё, лишь бы бесплатных печенюшек полопать

  • виталя1979

    виталя1979
    25 минут назад

    Группы будут формироваться прежде всего из числа пожилых людей, которые принимают активное участие в общественной жизни городов и районов Амурской области

    а другие чем плохи? Явно тут собака зарыта

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    Естественно, кто действительно горбатился на производствах, те путешествуют только по больницам, да по своим огородам, чтобы с голода не умереть.

    Слава тандему.

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