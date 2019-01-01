Амурские пенсионеры могут получить бесплатные путевки для путешествия по области

Амурский «Союз пенсионеров России» принимает заявки в рамках реализации следующего этапа проекта «Кланяюсь земле Амурской!», выигравшего президентский грант в 2018 году. 1,8 миллиона рублей было выделено общественной организации на социальный туризм старшего поколения в 2018-2019 годах.

В первый этап в небольшие путешествия по региону отправились 165 амурских пенсионеров почти из всех городов и районов области.

В прошлом году пожилые амурчане побывали в конноспортивном клубе «Аллюр», на дальневосточном казачьем фестивале «Албазинский острог» в селе Албазино Сковородинского района, посмотрели на Зейскую, Бурейскую и Нижнебурейскую ГЭС. Пенсионеры также стали участниками главного туристического события года – международного туристического форума AMUR TRAVEL, который прошёл в августе в поселке Новобурейский. Состоялись экскурсии в город Циолковский и на космодром Восточный, где пенсионеры побывали в музее космонавтики, посмотрели стартовую площадку и даже заглянули в помещения, где производилась сборка ракеты.

В этом году для поездок выбраны такие места, как Албазино, Зейская ГЭС, Бурейская ГЭС, космодром Восточный и Хинганский заповедник. Также в рамках проекта будут организованы конные прогулки в КСК «Аллюр». Все туристические поездки придутся на летний период.

«Мы уже принимаем заявки на следующий сезон. Группы будут формироваться прежде всего из числа пожилых людей, которые принимают активное участие в общественной жизни городов и районов Амурской области. И это не обязательно должны быть члены нашей организации. Заявки принимаются по телефону 8(4162) 202-342», — рассказала председатель Амурского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Елена Самбур.

Всего в 2018-2019 годах по гранту будет организовано 22 поездки. Девять из них уже состоялись, 13 запланировано на 2019 год. За два года проект охватит почти 500 человек.