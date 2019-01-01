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Впервые в Благовещенске проходит этап всероссийского конкурса «Мост китайского языка»

Впервые в Благовещенске проходит этап всероссийского конкурса «Мост китайского языка»

В Благовещенске выяснят, кто лучше всех дальневосточных школьников и студентов знает китайский язык. В областной столице впервые стартовал отборочный этап всероссийского конкурса «Мост китайского языка». Мероприятие совместно с генконсульством КНР в Хабаровске организует Институт Конфуция БГПУ.

В отборочном этапе примут участие 34 человека. Это студенты и школьники из Приамурья, Якутии, Хабаровского края и Еврейской автономной области. Конкурс займет два дня. Участникам предстоит показать творческие номера, рассказать монолог на китайском языке, ответить на вопросы по культуре Китая и знанию китайского языка.

«Учу 8 лет, я все выучила, особо не волнуюсь. Первый тур нужно придумать этимологическое высказывание и рассказать на тему, которую дали, мы ее знаем, мы сделали текст, его нужно было выучить. На втором туре нужно показать творческое выступление: спеть, рассказать стих, станцевать», – поделилась участница отборочного этапа всероссийского конкурса по китайскому языку (Комсомольск-на-Амуре) Лиана Пак.

«Победитель будет представлять четыре региона в Москве, туда съедутся из Казани, Питера, где проходят в это время аналогичные конкурсы, лучшие поедут в Пекин, представлять уже Россию. Например, в 2018 году в финал вышли представители Канады, Нигерии, России, и победил наш россиянин из Новосибирска», – рассказал директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко.

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#Китай #конкурсы

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Комментарии
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  • Просто Дима

    Просто Дима
    1 час назад

    ребята вы большие молодцы. Китайский язык очень сложны. Я учил его и он давался мне не легко. Удачи всем конкурсантам.

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