Концерт Киркорова, тяжелая атлетика и чемпионат уличной культуры: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске выступит Филипп Киркоров, кроме того, несколько концертов для горожан подготовили местные исполнители. Горожане смогут посмотреть спектакль в технике вербатим, который называется «О братьях наших меньших... Исповедь на заданную тему», и побывать на турнире городов ДФО по тяжелой атлетике.

Суббота, 2 марта

В большом зале ОКЦ в 19:00 выступит Филипп Киркоров. Он представит шоу-программу «Второе я».

В ДК профсоюзов с 13:00 до 17:00 будет работать выставка-ярмарка изделий ручного творчества. Она откроется в преддверии празднования Международного женского дня, на выставке можно приобрести подарочные наборы из мыла, платки и палантины, изысканную бижутерию, шоколад, открытки и другие изделия ручной работы.

Также в ДК профсоюзов в 16:30 начнется концерт «О чём играет музыкант». На сцене выступит музыкант-виртуоз Дмитрий Ципа, солисты и коллективы города.

Областная филармония приглашает на концерт из цикла «Живая струна» под названием «Любви все возрасты покорны». На нем барды представят лирическую программу. Начало в 18:00.

В 12:00 на базе МУ СОК «Юность» начнется первенство города Благовещенска по киокусинкай, посвященное Дню защитника Отечества.

В 10:00 состоится открытое первенство города Благовещенска по бильярду среди женщин. Место проведения: бильярдный клуб «Абриколь».

В театре кукол покажут спектакль «Теремок». Начало в 11:00. А в театре драмы можно посмотреть комедию в двух действиях «Любовь и голуби». Начало в 18:00.

В ГДК в 17:00 покажут спектакль в технике вербатим, который называется «О братьях наших меньших... Исповедь на заданную тему». Спектакль в постановке Алексея Плахонина подкреплен особыми средствами выразительности: это откровенный разговор, исповедь, без прикрас и фикций, это жизненные истории от первых лиц о том, какими могут быть отношения между венцом природы и её созданием.

Воскресенье, 3 марта

В Общественно-культурном центре в 14:00 пройдет кастинг на конкурс вокалистов, получивший название New rock star kids. Участвовать могут исполнители в возрасте от 10 до 16 лет, предварительно подавшие заявку и не являющиеся воспитанниками коллективов ОКЦ. По итогу кастинга будут выбраны 12 вокалистов, которые пройдут в следующий тур.

В ГДК состоится премьера спектакля «Любовь». Это драма с элементами комедии по пьесе Людмилы Петрушевской. Начало в 17:00.

В малом зале ОКЦ в 12:00 покажут волшебную сказку «Дюймовочка».

Театр кукол покажет спектакль «Маленькая фея». Начало в 11:00.

В театре драмы можно посмотреть почти индейскую историю «Вождь краснокожих». Начало в 12:00. А в 18:00 здесь покажут комедию в двух действиях «Жениха вызывали?»

В филармонии можно будет послушать композиции эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Концерт состоится 3 марта в 17:00.

Суббота и воскресенье, 2 и 3 марта

Два дня будет длиться турнир городов ДФО по тяжелой атлетике, памяти заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Владимира Каныгина. Более 60 спортсменов из Нерюнгри, Биробиджана, Белогорска, Шимановска, Свободного и Райчихинска будут бороться за лидерство. 2 марта в 13:00 состоится торжественное открытие соревнований. Сами соревнования и в субботу, и в воскресенье стартуют в 11:00. Место проведения: спорткомплекс «Олимп».

Также два выходных дня в городе будет проходить Второй открытый чемпионат уличной культуры Street Champ DV. Участников и зрителей ждут баттлы, классы, командные выступления и жаркие танцы. Фестиваль пройдет на двух площадках – в Гранд Арене в ТРЦ «Острова» и в клубе «Фидель». Расписание есть в инстаграм-аккаунте фестиваля.