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сегодня, 18:13 11

Гепатит С у детей в Приамурье стали выявлять чаще, потому что улучшилась диагностика

Гепатит С у детей в Приамурье стали выявлять чаще, потому что улучшилась диагностика
Фото: amurobl.ru

Заболевание детей гематологического отделения областной детской больницы гепатитом С в 2018 году стали чаще выявлять, потому что улучшилось качество диагностики. На заседании общественного совета при областном минздраве обсудили ситуацию с выявлением гепатита С у детей с онкологическими заболеваниями.

Заседание общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями региона прошло в областном правительстве. На нем рассмотрели вопрос о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан в 2019 году.

В 2019 году финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий граждан составило 770,7 миллиона рублей: 270,4 миллиона – федеральная льгота; 16,3 – паллиативная помощь; 127,6 – региональная льгота; 142,5 – программа «Сахарный диабет»; 213,87 – орфанные заболевания. В регионе услугой в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами пользуются 20 350 федеральных льготников. Норматив финансовых затрат на одного федерального льготника составляет в 2019 году 856,3 рубля в месяц (в 2018 – 824,3 рубля).

Также на заседании совета прозвучал доклад о мерах, принятых министерством здравоохранения Амурской области в связи с выявлением гепатита С у детей с онкологическими заболеваниями.

Было отмечено, что увеличение числа выявления случаев заболевания детей гематологического отделения гепатитом С в 2018 году может быть связано с улучшением качества диагностики, использованием высокочувствительных методик обследования на наличие гепатита С.

Проводится комплекс мероприятий в целях установления и предотвращения причин и условий, способствующих возникновению случаев гепатита С среди детей онкогематологического отделения Амурской областной детской больницы, а также оказания детям всей необходимой медицинской помощи.

Была создана межведомственная комиссия. Проведены проверки и обследования (в частности, всех доноров крови, персонала онкоотделения больницы, документации всех детей), однако источник не выявлен.

«Источник заражения детей не определен. Но нам необходимо сделать всё, чтобы исключить рецидивы подобной ситуации в дальнейшем. В больнице определенный комплекс мероприятий уже проведен, установлены камеры. Возможности минимизации любых рисков нужно рассмотреть и на станции переливания крови», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Еще один рассмотренный вопрос касался кадрового обеспечения системы здравоохранения Амурской области в 2019 году. По состоянию на 1 января в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения области, работают 16 972 человека: 3 098 врачей, 6 914 средних медработников, 1 487 младших медработников, 5 473 прочего немедицинского персонала. Укомплектованность штатных врачебных должностей составила 86,1 %, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Галина Вадимовна

    Галина Вадимовна
    2 часа назад

    министерство здравоохранения всерьез занялось этим вопросом, ну так держать

  • Просто Дима

    Просто Дима
    2 часа назад

    Полностью согласен с вами Галина. Думаю министерство здравоохранения постаралось и это большой +.

  • Di

    Di
    2 часа назад

    А что такого изменилось в диагностике, какой такой прорыв произошел? Просто стали делать анализы на его выявление? Очень похоже на попытку позор назвать достижением. Заразившимся от это чем-то легче стало?

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Как интересно -«стали больше выявлять». На самом деле просто все озаботились, кто лежал, и побежали сдать анализы.

    Вопрос не в том-«выявил-не выявил»- в чем заслуга то? Вопрос как он попал к детям то- гепатит С, у которых не должно его быть? Детям и родителям чем легче то стало, от «выявлять стали лучше»?

  • Джоник

    Джоник
    53 минуты назад

    Di 1 час назад

    А что такого изменилось в диагностике, какой такой прорыв произошел? Просто стали делать анализы на его выявление? Очень похоже на попытку позор назвать достижением. Заразившимся от это чем-то легче стало?

    Эти анализы делаются всем пациентам отделения гематологии в обязательном порядке

  • sadam_1974

    sadam_1974
    35 минут назад

    хорошо бы заслушать начальника транспортного цеха!

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    27 минут назад

    Субботински бред зашкаливает. Почему в отчёте обслуживающего персонала больше врачебного, непорядок, не по Хамитовски-Субботински.Снег всем убирать. Вызова скорой потом.

  • холостяк

    холостяк
    23 минуты назад

    Странная политика, гордиться увеличения выявления, а не лечением и профилактикой.

  • vertex

    vertex
    20 минут назад

    А не качеством жизни простых амурчан и качеством лечения и профилактики их здоровья.

    В загаженной и обескровленной области заезжими гастролёрами - ставленниками и их группировкой.

  • Хаджит

    Хаджит
    11 минут назад

    чето смотрю сообщений поубавилось, к чему бы это?

  • Хаджит

    Хаджит
    10 минут назад

    Это называется геноцид и никак иначе.

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