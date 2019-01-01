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сегодня, 18:10 2

У 17-летней амурчанки погиб четырехмесячный младенец

У 17-летней амурчанки погиб четырехмесячный младенец
Фото: ru.depositphotos.com

В селе Новостепановка Свободненского района обнаружен мертвым четырехмесячный ребенок. 17-летняя мать малыша положила его спать и через некоторое время она обнаружила, что малыш не дышит, и вызвала медиков.

О случившемся медработники сообщили в правоохранительные органы. Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский, это произошло 24 февраля. «В настоящее время необходимо установить причину смерти ребенка. Для этого в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности", назначена судебно-медицинская экспертиза», – прокомментировал Алексей Сергеевич.

По предварительным данным, семья, в которой жил ребенок, характеризуется как не совсем благополучная.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Галина Вадимовна

    Галина Вадимовна
    2 часа назад

    куда смотрят органы опеки? и что за неродивая мамаша, которая даже не может вовремя определить, что что-то не так с малышом??

  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Какая там опека? Вымирающее село в 80-ти с лишним километров от Свободного

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