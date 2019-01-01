«Северный ветер» намерен перевозить амурчан по льготным билетам

Фото: mintrans.amurobl.ru

Авиакомпания «Северный ветер» подала заявку в Росавиацию. Она намерена участвовать в программе субсидирования авиаперевозок для дальневосточников.

Такое решение руководство авиакомпании озвучило на встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александром Зелениным. Он сейчас работает в Москве по вопросам субсидированных авиаперевозок для амурчан.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, в Росавиации идет согласование заявки «Северного ветра».

«В летнем расписании аэропорта Благовещенск на московском направлении у нас будут выполнять рейсы три авиакомпании – "Северный ветер" / "Икар", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" (S7). Рейсов будет достаточно – 24 рейса в неделю, в прошлом году – 15. Сейчас идет период согласования летних расписаний. Как только будут согласованы с аэропортами вылетов и прилетов рейсы, авиакомпании распределят субсидированные билеты», – сказал Александр Зеленин.