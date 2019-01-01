Интернет-журналу Амур.life исполнилось два года

За два года существования Амур.life обзавёлся несколькими рубриками и успел написать о десятках героев. Смотреть на мир по-другому и учить этому своих читателей – уже два года Амур.life соответствует своему слогану. В день рождения интернет-журнала на праздник собрались те, кто его создают.

«Я могу сказать, что мы были уже не первые на этом рынке и уже был такой журнал и лидировал на рынке. У них было много читателей. Но нас это не остановило. Мы поняли, что у нас есть команда, которая может делать это лучше и продолжать делать лучше, поэтому мы приняли решение делать такой вот интернет-журнал», – рассказала исполнительный директор Елена Морева.

За два года редакция журнала успела написать о десятках интересных людей, любопытных событиях, звёздах шоу-бизнеса. Они не раз рассказывали душевные истории, а подчас поднимали острые проблемы, одновременно продолжая развлекать своих читателей. Наибольшее количество просмотров набрали материалы о том, как поженились брат и сестра, как детей окунают в прорубь и о женщинах, которые не умеют быть красивыми.

«Как правило, мы видим, что набирают просмотры новости о криминале, о горе, о страдании. И, к сожалению, люди их активнее читают. И наша задача тем более трудная: найти темы хорошие, добрые, чтобы они вызвали такой же резонанс. Мы все делаем для этого, чтобы делать нашу жизнь более доброй, позитивной и радостной», – отметила главный редактор интернет-журнала Амур.life Оксана Руденко.

Журналисты издания ходят по гостям, делают обзоры, оценивают фильмы, ищут интересные места, беседуют с психологами и берут интервью у бывших благовещенцев, которые сейчас живут в других городах и странах. Все эти рубрики ежедневно появляются на Амур.life. А ещё здесь публикуют фоторепортажи и проводят прямые эфиры.

Гостями прямых эфиров становились политики, врачи, учителя, шоумены, астрологи, священники и многие другие. В режиме онлайн они отвечают на многочисленные вопросы зрителей.

«У нас такой скачок произошел с момента, как мы запустились. У нас гораздо больше зрителей стало. Нас активно смотрят, комментируют. Бывают такие гости, которых люди просто смотрят, им интересно, они ничего не спрашивают. А бывает, что заранее подготовишь вопросы гостю, но не успеваешь их задать, потому что люди активно спрашивают и спрашивают», – рассказала координатор проекта «Прямой эфир» интернет-журнала Амур.life Екатерина Плотникова.

С интересом читатели Амур.life относятся и к фотоконкурсам. Голосований было уже несколько: за самого очаровательного ребёнка, крутую тачку, милого пса, классного кота и симпатичного мужчину. И это только начало. В планах – новый дизайн интернет-журнала и новые рубрики.