В светских вузах будут преподавать теологию

В российское образование входит теология. Теперь она должна преподаваться не только в духовных, но и в светских вузах, чего не было даже в царской России. Вести ее будут духовные лица.

«Паспорта» таких курсов для теологии православия, иудаизма и ислама уже готовы и одобрены как чиновниками Минобрнауки, так и соответствующими конфессиями, сообщает «Московский комсомолец».

Информацию о новшествах в учебной программе вузов озвучили в первый день форума Научно-образовательной теологической ассоциации, открывшегося в МГУ 28 февраля.

В том, что изучение божественного является наукой, как геометрия или химия, в России больше не сомневаются ни депутаты, ни сотрудники президентской администрации, ни ректоры вузов.

«У этой области знания большой потенциал научного развития,– заявил, открывая Форум, сотрудник управления президента РФ по внутренней политике Сергей Мельников.– И в будущем этот аспект будет приобретать все большее значение. (...) В то время, как на Западе идет нарушение прав человека и деградация духовно-нравственных основ, у России есть шанс стать основой для сохранения в мире духовно-нравственных ценностей».

Отмечается, что теология даже поможет ученым.

«Противостояние религиозных знаний и светской науки нам просто навязывалось. Теология должна быть обязательной дисциплиной для всех вузов России, включая светские. А то любому светскому ученому непросто понять без теологических знаний сложнейшие закономерности современного мира» – подытожил многовековую дискуссию на эту тему глава думского комитета по развитию гражданского общества, взаимодействию с общественными и религиозными организациями Сергей Гаврилов.

Нужна теология, по словам депутата, и «для преодоления внутренних и внешних рисков и искушений».

«Изучать теологию неизбежно должен каждый руководитель, ведь подлинно эффективным государственным менеджером может быть только человек православия. Причем, решать эту задачу надо быстро»,– сообщил Гаврилов. Поэтому Дума ждет предложений теологов «на благо нашей стране и матери-церкви».

В некоторых вузах страны теологию с религиоведением уже преподают: в 41 вузе готовят бакалавров-теологов и еще в 24 — религиоведов. В сумме на оба направления выделено около 1,6 тысячи бюджетных мест. Но это только начало. Пришествие религии в образование будет расширяться. Уже готовы и даже одобрены чиновниками Минобрнауки и соответствующими конфессиями «паспорта» трех теологических курсов – для православия, иудаизма и ислама. Вот только буддистской теологии не будет по причине отсутствия бога в данной системе верований.

Примечательно, что духовенство четко разделяет светское религиоведение и науку о боге — теологию.

«Преподавание теологии в светских учебных заведениях не предполагает религиозной практики. Там не будут учить, как совершать крестное знамение или отправлять обряды. Но теология все же связана с религиозной практикой и предполагает иные подходы и выводы, чем светские курсы. Главное же, что преподаватель теологии должен иметь не только гослицензию на преподавание, но и лицензию от своей религиозной организации. В противном случае это будет не теология, а религиоведение. И мы имеем серьезные опасения, что такая теология в светских вузах может выродиться в нерелигиозную или даже антирелигиозную науку, которая нарушит религиозные традиции», – заявил ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, президент Научно-методической теологической ассоциации, митрополит Волоколамский Илларион.

Он дал понять, что духовенство намерено добиваться закрепления законом, что преподавание теологии в светских вузах ведется только духовными лицами, будь они в рясах или партикулярном платье.