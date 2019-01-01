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сегодня, 17:27 1

«Итоги недели» на Амур.инфо подвел волонтер Игорь Меметов

«Итоги недели» на Амур.инфо подвел волонтер Игорь Меметов
Фото: кадр видео

По пятницам на YouTube-канале Амур.инфо под названием Next Week Production подводят итоги недели. 1 марта это сделал благовещенский волонтер Игорь Меметов.

«Я всегда так плохо даю интервью, что ребята-журналисты решили пошутить надо мной и позвали подвести итоги недели сайта Амур.инфо. Отказывать я не умею, так что – смотрите», – пошутил во вступлении Игорь Меметов.

В итогах недели волонтер рассказал о следующих публикациях:

– «За бесплатную эпидуральную анестезию амурский врач взял с роженицы 7 тысяч» (27 февраля);

– «В благовещенской девятиэтажке из-за кладовок началась соседская война» (26 февраля);

– «Польский мотопутешественник попал в ДТП на мосту через Зею» (23 февраля), после чего его бесплатно подстригли (27 февраля);

– «Власти Благовещенска предоставят временное жилье последнему обитателю "заброшки"» (27 февраля).

Игорь Меметов также напомнил об акции по раздаче цветов, которая по его инициативе пройдет в Благовещенске.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    20 минут назад

    да пойдет)

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