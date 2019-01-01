Благовещенские предприниматели остались без отопления из-за долгов «Автоколонны 1275»

В Благовещенске помещения, расположенные по адресу: улица Калинина, 114/2, остались без отопления. Причиной тому послужили долги «Автоколонны 1275» – муниципальное предприятие задолжало энергетикам больше миллиона рублей. В итоге от тепла отключили и самого должника, и здание, примыкающее к «Автоколонне 1275», владельцами которого являются предприниматели.

По словам бизнесменов, в их здании находятся автомойка, авторемонт, теплая стоянка для автомобилей и организация, оказывающая услуги по техосмотру транспорта.

«Мы являемся собственниками этих помещений уже 11 лет, но с такой ситуацией еще не сталкивались. К нам примыкает здание, в котором расположена "Автоколонна 1275". У нас одна общая труба отопления, мы запитаны от "Автоколонны" и за тепло платим непосредственно им по счетчикам, а уже они платят коммунальщикам. В среднем мы отдаем за тепло около 150 тысяч рублей в месяц. И вот сейчас выяснилось, что у "Автоколонны" образовался долг за тепло около миллиона рублей. Их отключили, а вместе с ними и нас. Вы представляете, какие сейчас мы понесем убытки? У нас вся работа встанет, мы просто заморозим здание, аппаратуру всю, технику. На улице еще холодно, ночью держится минусовая температура, задние постепенно остывает», – высказался директор ООО «Техконтроль» Вадим Анисимов.

Решить вопрос с электричеством и платить за него отдельно от «Автоколонны 1275» бизнесменам удалось, а вот с отоплением оказалось все не так просто. Пока проблема не решена.

Журналистами директор предприятия сказал, что действительно отключение произошло из-за долгов «Автоколонны» за тепло. «В настоящее время направлено соглашение и график погашения задолженности в ДГК. Ориентировочно в начале следующей недели отопление вернется. Что касается, возмещения убытков предпринимателям, планируется решить данный вопрос взаимозачетом», – прокомментировал директор МП «Автоколонна 1275» Олег Дерябин.

Тем временем в «Амурской генерации» корреспонденту Амур.инфо рассказали, что «Автоколонна 1275» входит в десятку крупнейших должников по городу Благовещенску. За отопление они не платят порядка трех последних месяцев.

«Без учета февраля долг за декабрь и январь составил 1 334 965 рублей. С ними была уведомительная работа проведена, две недели назад была отключена горячая вода в здании "Автоколонны". За эти две недели руководство не выходило на нас с письмами, они не предприняли никаких попыток, чтобы вступить в переговоры. За три дня до отключения мы им отвезли уведомление, что отключат отопление. И вот мы их отключили, а сегодня получили от них отписку, что они готовы заплатить 100 тысяч рублей. Нас такой вариант не устраивает. Мы можем вернуть тепло только тогда, когда они заключат с нами официальное соглашение о реструктуризации долга. И там, конечно, свои определенные условия есть. Но руководитель "Автоколонны" не приходил раньше и не приходит к нам сейчас. Поэтому пока они остаются без отопления, у нас это единственный рычаг воздействия на должников», – рассказали в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

Энергетики также добавили, что обычно «Автоколонна» отключает отопление в здании 1 апреля. Это означает, что долг останется за ней до следующего отопительного сезона.

«Мы видим два варианта решения проблемы: либо они оплачивают весь долг сразу, либо пусть руководитель приедет к нам, и мы составим соглашение о реструктуризации. Что касается предпринимателей, ставших заложниками ситуации, то им тоже нужно прийти к нам, и мы попытаемся решить проблему. Есть вариант построить для них отдельную трубу к нашей камере. Это, конечно, повлечет значительные финансовые затраты, но зато в дальнейшем таких ситуаций больше не будет», – добавили в ТЭЦ.