Леонид Агутин обиделся на правительство

50-летний Леонид Агутин рассказал, что был в шоке, когда вместо звания народного артиста ему дали орден Дружбы. Леонид Агутин считает, что попал под гребенку.

Летом прошлого года Леонид Агутин отметил юбилей. Его поздравили многие коллеги. Однако с того времени певец и композитор затаил обиду, которой поделился только сейчас.

Агутин работает на российской сцене более тридцати лет. Поэтому он надеялся, что к юбилею получил долгожданное звание «Народный артист России», которое есть у многих звезд отечественной эстрады, в том числе даже не таких популярных, как он. Однако этого не произошло, музыканту вручили лишь орден Дружбы. «Честно говоря, был немножко ошарашен. Почет, спасибо, очень приятно. Но по праву я бы хотел звание "Народный артист"», – цитирует Агутина Cosmo.ru.

Леонид считает, что он стал одной из первых жертв новой тенденции Министерства культуры. Ранее глава ведомства Мединский заявлял, что у нас слишком часто и без разбора раздаются регалии. Чиновник призвал к более рациональному подходу, отказу от автоматической раздачи званий к юбилеям. По его мнению, звание «Народный артист» нужно выдавать лишь пяти артистам ежегодно.

Именно с этим новым веянием Агутин и связал тот факт, что оказался обделен. «В прошлом году пошла такая тема, что хватит всем раздавать "Народных артистов". Я под эту гребенку тоже попал, и запрос мой был отклонен», – приводит слова музыканта ТАСС.

Агутин, хоть и расстроен, но не считает это огромной трагедией, подчеркнув, что главное для него – признание и любовь публики. Звание народного, по его мнению, исчисляется количеством зрителей на концертах.