Светлана Казачинская: за 30 лет в Приамурье стало ощутимо теплее

– Светлана Анатольевна, можем подвести итоги прошедшей зимы?

– Во-первых, зима в Приамурье не прошла, зима продолжается. Несмотря на то, что плюсовая температура днем и по календарю весна, но метеорологическая зима продолжается. Календарная зима сезона 2018-2019 была, конечно, очень мягкой: январь был самым теплым за всю историю наблюдений – температура была выше многолетней на 7 градусов, плюс он обошел на несколько десятых градуса предыдущий рекорд в 2007 году. Январь в этом году себя вел, как февраль, а в феврале у нас начался март. При том, что первая неделя февраля была достаточно холодной. Вообще, за этот период было 3 дня в декабре и 4 дня в феврале, когда стояли действительно зимние температуры. Старожилы помнят, что раньше, много лет назад, периоды настоящего холода стояли по 2-3 недели подряд.

– Если посмотреть на таблицу метеорекордов в Амурской области, то можно заметить, что все рекорды со знаком плюс были во второй половине 20 века и в 21 веке, а пики минусовых температур – в начале прошлого столетия. То есть мы видим глобальное потепление?

– Конечно! Зимы стали намного мягче, лето стало жарче, и это не субъективные ощущения, это подтверждают измерения. С конца 80-х годов прошлого века есть отчетливая тенденция – потепление. Температуры нарастают как сезонные, так и годичные. Изменение климата налицо – за 30 лет стало ощутимо теплее.

– Это по всему миру тенденция или только в Приамурье такая картина?

– Ситуация по всей планете. А амурские данные только подтверждают общую картину. Так что потепление – это, во-первых, не досужие домыслы, а во-вторых, не результат действия какой-либо из местных ГЭС.

– Есть точное понятие, почему так происходит?

– Есть несколько теорий, но единого мнения у климатологов нет. В основном рассуждают о том, является ли человеческий фактор существенным в этом вопросе. И всех волнуют прогнозы – что будет дальше? Прогнозы получаются диаметральными – от скорого завершения потепления и начала ледникового периода до обратного. Но если посмотреть на те прогнозы, которые давались в 70-х годах прошлого века, то с 2000 годов все нам пророчили похолодание. Так что долгосрочные прогнозы – вещь ненадежная. На климат оказывает влияние слишком много факторов – от астрономических явлений и до океанских течений, плюс человек с его деятельностью. Так что ученые пытаются для начала Мировой океан изучить как следует. Я лично очень рада жить в эпоху потепления. Климат в Амурской области стал гораздо более приятным.

– Вернемся к этому году и к прогнозам на март. Нас ждут обильные снегопады, холода, может быть?

– То, что я вижу на ближайшую неделю – ни существенных похолоданий, ни снегопадов не будет. Сказать определённо, будет ли эта весна теплее, чем обычно, мы не можем. Она ранняя, это точно – с 17 февраля у нас положительные температуры.

– Февраль тоже стал самым тёплым?

– Нет, те 4 дня морозов, о которых я говорила, снизили общее значение. Так что самый теплый февраль был в 2002 году. Но зато в феврале 2019-го было 10 посуточных рекордов и рекорд третьей декады месяца – на 12 градусов выше среднефевральской нормы.

– Есть такое поверье народное: зима теплая, значит, лето – холодное. Это так?

– Статистика метеорологическая это не подтверждает. В нашем регионе это правило не работает.

– Спасибо за интервью.