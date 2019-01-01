Воры украли 120 тысяч фунтов стерлингов при помощи пылесоса

Орудующие в Лондоне банды воров с пылесосами украли монеты из парковочных счетчиков на десятки тысяч фунтов стерлингов. Сначала бандиты проделывали в устройствах отверстия при помощи кувалды, дрели или автомобиля. Затем просовывали туда шланг пылесоса и засасывали им лежащую внутри наличность.

Только в районе Кенсингтон и Челси, занимающем 12 квадратных километров на западе Лондона, в течение года таким способом они похитили 120 тысяч фунтов стерлингов (около 10,2 миллиона рублей).

Совет городского района не исключает, что для борьбы с ворами придется отказаться от наличных платежей за парковку и полностью перейти на оплату при помощи мобильного приложения. Это может не понравиться автомобилистам: по данным социологического опроса, 70 процентов водителей избегают парковки, которые можно оплатить только при помощи смартфона, сообщает «Лента.ру».