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сегодня, 16:32 0

Воры украли 120 тысяч фунтов стерлингов при помощи пылесоса

Воры украли 120 тысяч фунтов стерлингов при помощи пылесоса
Фото: ru.depositphotos.com

Орудующие в Лондоне банды воров с пылесосами украли монеты из парковочных счетчиков на десятки тысяч фунтов стерлингов. Сначала бандиты проделывали в устройствах отверстия при помощи кувалды, дрели или автомобиля. Затем просовывали туда шланг пылесоса и засасывали им лежащую внутри наличность.

Только в районе Кенсингтон и Челси, занимающем 12 квадратных километров на западе Лондона, в течение года таким способом они похитили 120 тысяч фунтов стерлингов (около 10,2 миллиона рублей).

Совет городского района не исключает, что для борьбы с ворами придется отказаться от наличных платежей за парковку и полностью перейти на оплату при помощи мобильного приложения. Это может не понравиться автомобилистам: по данным социологического опроса, 70 процентов водителей избегают парковки, которые можно оплатить только при помощи смартфона, сообщает «Лента.ру».

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#криминал #происшествия

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