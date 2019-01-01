В Благовещенске четвертьфинал КВН выиграла самая юная команда

На четвертьфинальной игре Амурской лиги КВН «Союз» на сцене ОКЦ за проход в полуфинал боролись 12 команд, представляющих школы, колледжи и вузы Приамурья. Из-за высокой плотности в игре было два конкурса – «Приветствие» и «Биатлон».

Сразу две выставили курсанты ДВОКУ – «Осторожно, ДВОКУ!» и «Лови, на». Кроме них, в четвертьфинале играли: «Пятый элемент» (школа № 5), «Самая милая сборная СМС» (школа № 16), «IQ 120», «Просто люди» (гимназия № 1), Fanny people, «Мы нормальные» (с. Чигири), «Триггер» (АГМА), «Правнуки Суворова» (Амурский кадетский корпус), «220V» (Амурский аграрный колледж), «Просто люди» (гимназия № 1) и Destroy (Амурский педколледж).

В этот вечер досталось ведущему игры Владасу Дедонису. Для начала его «прорентгенили» на «Битве экстрасенсов», признав лысину коленкой. Потом всему залу показали фото Владаса в паспорте много лет назад – худенького и с волосами.

В довершение Соня из «СМС» подарила ведущему пену для бритья и… волосы, которые тут же приклеили ко лбу.

Победителями игры стали самые юные квнщики из команды «Мы нормальные» и «Просто люди». Дипломы за II место получили ребята из «Самой милой сборной» и «Правнуков Суворова», III место разделили две команды из ДВОКУ. Лучшим актёром был признан Станислав Козорезов из команды «Правнуки Суворова», звание «Лучшая женская роль» завоевала Евгения Черняева из команды Fanny people. Эта же команда получила диплом за лучшую шутку игры: «Девушка, у которой всю жизнь были рыбки, плакала, когда всплывали пельмени».

Полуфинал состоится в мае 2019 года, участвовать в нем будут восемь команд

Подробнее про эту игру можно прочитать в разделе «Культпросвет».