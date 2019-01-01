Приамурье вошло в число регионов-лидеров по безработице

В Минтруде назвали российские регионы с самым высоким и самым низким уровнями безработицы. На начало 2019 года самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии – 8,7 %. Амурская область отстает от «лидера», но ненамного.

RT пишет, что в Чечне уровень безработицы составил 8 %, в Республике Тыва – 3,9 %. В Амурской области показатель – 2,4 %, в Ненецком автономном округе – 2,3 %, Республиках Северная Осетия, Алтай, в Чукотском автономном округе – 2,2 %.

Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в Севастополе – 0,2 %, Ленинградской области – 0,3 %, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе – 0,4 %.

В Минтруде подчеркивают, что в 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, что на 10,4 % меньше, чем в 2017-м.

В 2018 году уровень регистрируемой безработицы в целом по России впервые за всю историю наблюдений оказался ниже 1 %. На начало 2019 года он составил 0,9 % от общей численности рабочей силы.

Ранее в Минтруде сообщали, что с 13 по 20 февраля число зарегистрированных безработных россиян увеличилось на 2,5 %. Рост числа безработных связан с сезонным фактором, а также с повышением размера пособия по безработице.