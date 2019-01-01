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сегодня, 15:52 11

Приамурье вошло в число регионов-лидеров по безработице

Приамурье вошло в число регионов-лидеров по безработице
Фото: pixabay.com

В Минтруде назвали российские регионы с самым высоким и самым низким уровнями безработицы. На начало 2019 года самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии – 8,7 %. Амурская область отстает от «лидера», но ненамного.

RT пишет, что в Чечне уровень безработицы составил 8 %, в Республике Тыва – 3,9 %. В Амурской области показатель – 2,4 %, в Ненецком автономном округе – 2,3 %, Республиках Северная Осетия, Алтай, в Чукотском автономном округе – 2,2 %.

Наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы отмечался в Севастополе – 0,2 %, Ленинградской области – 0,3 %, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе – 0,4 %.

В Минтруде подчеркивают, что в 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, что на 10,4 % меньше, чем в 2017-м.

В 2018 году уровень регистрируемой безработицы в целом по России впервые за всю историю наблюдений оказался ниже 1 %. На начало 2019 года он составил 0,9 % от общей численности рабочей силы.

Ранее в Минтруде сообщали, что с 13 по 20 февраля число зарегистрированных безработных россиян увеличилось на 2,5 %. Рост числа безработных связан с сезонным фактором, а также с повышением размера пособия по безработице.

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#работа

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    Чечню можно вообще убрать из рейтинга, там такой менталитет и образ жизни. Получается Амурская область на втором месте по безработице в России, а где же куча рекламируемых высокооплачиваемых рабочих мест, где тысячи вакансий, только на одних космодроме/ГПЗ? Ну никак не сходятся сказки и статистика, Минтруд не справился, надо срочно Росстат звать для нормализации ситуации с безработицей в Амурской области и всём ДВ.

  • Питерский

    Питерский
    5 часов назад

    Не может быть)))Все голову ломаем почему народ валит...Царь с холопами по ящику твердят что у нас все отлично и Амурская область в лидерах экономических..Заврались уже все ...собаки...

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    5 часов назад

    Наконец-то мы в лидерах!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    9-е место мэра по грамотности, и вот, сразу результаты) Ура товарищи))))

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    мы в лидерах по всему самому отстою, у нас или регион настолько дерьмовый, то ли руководство

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Ура! Пусть не первые, но всё равно в лидерах.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    вот результат правления ЕР в области

  • Галина Вадимовна

    Галина Вадимовна
    2 часа назад

    это желание каждого. работать или или нет. причем тут правительство. при большом желании в любом случае можно найти себе работу.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Новые ники едроботов появились, уже радует.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    2 часа назад

    Галина Вадимовна

    это желание каждого. работать или или нет. причем тут правительство. при большом желании в любом случае можно найти себе работу.



    А зачем правительство, которое не управляет экономикой страны, а граждан не защищает никоим образом, бросая их на произвол судьбы?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Noir

    Чечню можно вообще убрать из рейтинга, там такой менталитет и образ жизни. Получается Амурская область на втором месте по безработице в России, а где же куча рекламируемых высокооплачиваемых рабочих мест, где тысячи вакансий, только на одних космодроме/ГПЗ? Ну никак не сходятся сказки и статистика, Минтруд не справился, надо срочно Росстат звать для нормализации ситуации с безработицей в Амурской области и всём ДВ.



    На Амурском ГПЗ предположительно от сердечного приступа скончался мужчина. Умер мужчина 74-го года рождения.

    http://gtrkamur.ru/news/2019/02/27/29339

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