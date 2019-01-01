Пьяный амурчанин сначала обокрал сестру, а потом украл у ее соседа кроликов

В конце февраля текущего года Райчихинский городской суд вынес приговор местному 41-летнему жителю. За один день мужчина обокрал родственницу и ее соседа.

Преступление 41-летний райчихинец совершил 6 января 2019 года в поселке Новорайчихинск. Будучи в нетрезвом состоянии, он проник в квартиру двоюродной сестры, откуда похитил алюминиевый бидон и двухколесную тележку, которые позже продал за 500 рублей.

В этот же день вечером, все еще не протрезвев, он проник в сарай во дворе по соседству с сестрой. Там он похитил трех кроликов, причинив владельцу ущерб на сумму 6 500 рублей. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает пресс-служба администрации Райчихинска.

Вину свою подсудимый признал полностью. При назначении наказания суд учел наличие отягчающих обстоятельств – опасный рецидив, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину осудили на три года колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск на сумму 6 500 рублей.