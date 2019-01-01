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сегодня, 16:10 2

Пьяный амурчанин сначала обокрал сестру, а потом украл у ее соседа кроликов

Пьяный амурчанин сначала обокрал сестру, а потом украл у ее соседа кроликов
Фото: ru.depositphotos.com

В конце февраля текущего года Райчихинский городской суд вынес приговор местному 41-летнему жителю. За один день мужчина обокрал родственницу и ее соседа.

Преступление 41-летний райчихинец совершил 6 января 2019 года в поселке Новорайчихинск. Будучи в нетрезвом состоянии, он проник в квартиру двоюродной сестры, откуда похитил алюминиевый бидон и двухколесную тележку, которые позже продал за 500 рублей.

В этот же день вечером, все еще не протрезвев, он проник в сарай во дворе по соседству с сестрой. Там он похитил трех кроликов, причинив владельцу ущерб на сумму 6 500 рублей. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает пресс-служба администрации Райчихинска.

Вину свою подсудимый признал полностью. При назначении наказания суд учел наличие отягчающих обстоятельств – опасный рецидив, а также совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину осудили на три года колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск на сумму 6 500 рублей.

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#происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    5 часов назад

    По году за кролика?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Вот, как так: за тележку, бидон, трёх кроликов (ладно, ещё пьяный) - три года строгого режима(!!!)... А "закатал" по пьяне человека, 3-4 года поселения?????

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