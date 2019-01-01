17-летняя мать жестоко избитого в Белогорске малыша сейчас читает Дюма

Состояние годовалого мальчика, избитого 18-летним сожителем его матери, по-прежнему тяжелое. Белогорское издание «ТВС-Медиа» узнало новые подробности резонансного дела.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 февраля скорая помощь доставила в больницу малыша с тяжелыми травмами – линейными переломами черепа и многочисленными гематомами по всему телу. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

21 февраля в Белогорск приехали медики Амурской областной детской клинической больницы. Оценив состояние малыша, специалисты решили, что ребенок нетранспортабелен и доставить его в областной центр для дальнейшего лечения невозможно.

К 25 февраля, несмотря на тяжелое состояние годовалого мальчика, появилась положительная динамика. В Белогорск вновь приехали врачи из амурской столицы. Ребенку сделали компьютерную томографию головного мозга и все необходимое обследование. На основании результатов вновь собрали консилиум и решили транспортировать маленького пациента. На специально оборудованном реанимационном автомобиле мальчика доставили в Благовещенск. С ним хотела поехать опекун несовершеннолетней матери ребенка, но врачи не разрешили – сказали, что в этом нет необходимости.

В избиении малыша обвиняется 18-летний житель Белогорска – Владимир. Он «воспитывал» годовалого ребенка кулаками в течение трех дней, при этом в квартире с ним находилась 17-летняя мать мальчика. В отношении Владимира возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Позже статью переквалифицировали на покушение на убийство.

Как пишет белогорское издание «ТВС-Медиа», подозреваемый в насилии над ребенком попал в поле зрения органов системы профилактики летом 2017 года. Первый протокол на его мать комиссия по делам несовершеннолетних составила в июне. На тот момент парень учился в многофункциональном центре профессиональных квалификаций, пропускал занятия. Педагоги насчитали 168 часов пропусков, следовательно, по всем предметам он не был аттестован.

Второй раз его вместе с мамой пригласили на заседание комиссии из-за нарушения комендантского часа. Подросток в темное время суток находился в общественном месте без сопровождения взрослых. Спустя какое-то время молодой человек вновь предстал перед комиссией. Только на этот раз уже за более серьезное правонарушение: он избил несовершеннолетнюю девушку на фоне личной неприязни. Летом 2018 года он проходил уже по уголовному делу о побоях, грабеже и вымогательстве.

О том, что у него такое прошлое, приемная мать Марины, сына которой избил молодой человек, ничего не знала. Как сообщало ИА «Амур.инфо», полиция Белогорска возбудила уголовное дело в отношении девушки. Молодую мать обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 440 часов, исправительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас 17-летняя мать избитого ребенка по-прежнему живет в приемной семье. С ней, опекуном и всеми подопечными детьми после трагического инцидента работают социальные педагоги и психологи. «Специалисты перешли на кризисный уровень сопровождения семьи, после произошедшего необходимо стабилизировать ситуацию и оздоровить климат», – рассказала начальник отдела опеки и попечительства администрации Белогорска Елена Ищенко. Социальные работники и психологи навещают приемную семью несколько раз в неделю.

«Повышенное внимание к детям. Младшие ребята, которых воспитывает Елена, очень переживают, что их отнимут у мамы и опять передадут в детский дом. Они этого боятся больше всего, – рассказала заведующая отделением по подготовке и сопровождению замещающих семей Белогорского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Радуга" Наталья Соловьева. – Наша задача – выявить уровень тревожности ребенка и помочь с ней справится. И в целом нужно помочь семье, в которой случилась неприятность. Дети, несмотря на свой маленький возраст, понимают, что произошло».

Марина, чей ребенок находится в реанимации, на вопросы специалистов отвечает кратко: либо «да», либо «нет». «За время проживания в семье она многому научилась. Стала соблюдать режим дня, нормы личной гигиены, готовить еду, ухаживать за детьми. Но до сих пор ей требуется постоянный контроль со стороны взрослых, так как она неразборчива в знакомствах, совершает необдуманные поступки, склонна ко лжи и безответственна», – пишет автор статьи на «ТВС-Медиа».

Марина относится к категории детей-сирот. Ее отец умер в мае 2007 года, мать – в марте 2017-го. Семья состояла на контроле в органах системы профилактики как неблагополучная, не имеющая постоянного места жительства. Первого ребенка Марина родила в 14 лет. Сведения об отце в свидетельстве о рождении отсутствуют. Сейчас ее дочь живет в благовещенском доме ребенка.

После того как ее второго ребенка положили в реанимацию, а возлюбленного задержали, малолетняя мать сутками напролет проводила время у компьютера. В «Одноклассниках» она опубликовала фотографии, активно общалась «ВКонтакте». Сейчас опекун ограничила ей доступ к компьютеру и социальным сетям.

«У нас дома большая библиотека и много классических произведений, я предложила ей выбрать любую книгу и заняться чтением. Она начала читать Александра Дюма», – рассказала опекун Марины.

Между домашними хлопотами, занятиями с детьми и больницей ей приходится ходить в прокуратуру, следственный комитет, органы опеки и попечительства. Женщина молится об одном – чтобы с малышом все было хорошо, он ведь для нее как родной. Она с ним рядом с самого его рождения.