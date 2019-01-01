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сегодня, 15:12 1

Глава Владивостока Олег Гуменюк вошел в пятерку самых необразованных мэров

Глава Владивостока Олег Гуменюк вошел в пятерку самых необразованных мэров
Фото: www.amur.info

И. о. мэра Владивостока стал самым «необразованным» на Дальнем Востоке и вошел в пятерку наименее образованных мэров столиц субъектов по всей России. Занять более высокие позиции Олегу Гуменюку помешало первое образование, полученное только в 40 лет.

Исследование проводили специалисты Центра социальных инноваций «Чёрный куб». Они обследовали мэров региональных столиц не только Дальневосточного федерального округа, но и всей России. И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк разделил последнее место по уровню образованности глав столиц дальневосточных субъектов с главой Анадыря Ильей Давиденко, ранее заявившим о своей досрочной отставке. Ниже Гуменюка и Давиденко в рейтинге оказался лишь глава Ульяновска Сергей Панчин.

Как отмечают исследователи, Олег Гуменюк родился в 1967 году, но первое высшее образование получил в 2007-м, заочно окончив Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В том же году он прошел профессиональную переподготовку в Приморском институте государственного и муниципального управления, сообщают «Ежедневные Новости Востока».

В настоящее время Гуменюк является кандидатом на пост мэра Владивостока. Прием заявок конкурсная комиссия завершила 11 февраля.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Олег Гуменюк приехал в Приамурье и занял пост министра спорта при губернаторе Олеге Кожемяко в 2010 году. В феврале 2015 года его назначили на должность заместителя председателя областного правительства. Но уже в ноябре 2015 года он уволился с этой должности и вернулся в Приморье.

Мэр Благовещенска Валентина Калита также попала в рейтинг, где заняла 9 место по всей России и первое – по Дальнему Востоку.

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#Дальний Восток #образование

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  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    28 минут назад

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