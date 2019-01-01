Из-за внутреннего конфликта в школе села Муравьевка разладился учебный процесс

В школе села Муравьевка Тамбовского района Амурской области сложилась нездоровая обстановка. Центробежная сила конфликта вовлекла в него учителей, учеников и их родителей. В четверг, 28 февраля, в школе состоялось родительское собрание, в ходе которого были озвучены претензии сторон.

На встрече присутствовал корреспондент ИА «Амур.инфо», чтобы выслушать мнение участников обсуждения – учителей, учеников, родителей, директора школы и Виктории Мясниковой, которую некоторые считают виновной в ситуации, сложившейся в учебном заведении.

По мнению большинства присутствующих, учебный процесс нарушен из-за того, что Виктория Михайловна, являющаяся учителем физики и математики, много времени проводит в разъездах, не выполняет свои обязанности как завуч и даже провоцирует конфликты в коллективе.

С 1 сентября 2018 года Виктория Мясникова стала заведующей учебной частью по воспитательной работе. В ноябре ее уволили с должности завуча, при этом работу в должности учителя Виктория Михайловна продолжала. После обращения в суд педагог восстановилась в должности завуча.

Это не поспособствовало установлению мира в коллективе. «Мне хочется бросить все. Я не понимаю, как так можно работать. Я не работаю последние два месяца – отписываюсь, езжу по судам и так далее. До нового года и то легче было – были проверки Трудинспекции, прокуратуры, администрации Тамбовского района, финуправления, отдела образования», – перечисляет директор школы Александр Бартенев.

«Родители написали коллективное обращение в министерство образования о том, что нарушен учебный процесс. Педагоги писали, что не хотят с ней работать – она не выполняет свои должностные полномочия. Конца-края этому нет. В январе приезжала министерская проверка, которая подтвердила, что учебный план не выполняется, учителя толком нет», – говорит учительница Юлия Фоменко.

Со стороны коллектива накопились претензии к коллеге: ей ставят в вину не только то, что она регулярно выезжает на различные конкурсы и что занимается не своими предметами – физикой и математикой, – а экологическим факультативом. Викторию Михайловну обвиняют еще и в плагиате. По словам учителей, она указала себя в качестве руководителя научной работы школьника, тогда как с ним работал коллектив сотрудников Дальневосточного федерального университета.

Родители переживают – у детей впереди экзамены, а в школе такая обстановка, что уже не до учебы. Выражая недовольство, некоторые родители не сдерживали эмоций.

«Я пришел сюда, чтобы погасить конфликт. Я просто хочу, чтобы здесь нормально и качественно работала школа, чтобы не было вот этих проблем. Нам нужно предоставлять образовательные услуги. А мы судимся», – говорит начальник отдела образования администрации Тамбовского района Алексей Губарец.

«Нам надо просто учиться. В школе все обсуждают, конфликты постоянно. Село разделилось: кто-то поддерживает Викторию Михайловну, но многие на стороне Александра Владимировича», – утверждают ученики Кристина Дашкова и Георгий Жуков.

«Я очень удручена, – признается учительница Фаина Пастушенко, вышедшая на пенсию в прошлом году. – В этой школе учатся ученики, у которых я преподавала, работают мои коллеги. Я не могу оставаться безразличной. Сложившаяся ситуация вызывает душевную боль, тревогу и беспокойство. Ведь школа – это центр культуры, просвещения, воспитания, на селе тем более! Как можно работать и учиться, когда такая обстановка?»

Виктория Мясникова уверена: тяжелая ситуация, сложившаяся в школе, – это месть за ее принципиальность. Виктория Михайловна объяснила свою точку зрения: «Конфликта между мной и директором нет. Продолжается конфликт между отделом образования и мной. Отдел образования давил на первого директора, поэтому она не смогла работать, и сейчас давят на этого директора. Все из-за того, чтобы отомстить мне за ту ситуацию с Дмитрием. И в 2015 году была ситуация – я как председатель профсоюзного комитета отвоевывала заработную плату. Она была мизерная, но после того как мы ее отвоевали, она пришла в норму.

В то время начальником отдела образования был Виталий Владимирович Булыгин. Ему хватило такта, чтобы не отыгрываться на учителе и оставить в покое детей, радоваться, что они занимают места и прославляют район. В этом году ситуация повторилась. В сентябре мы отстаивали свою зарплату, мало того, вернули зарплату учителям всего района. Учителя получают зарплату из бюджета Амурской области, технический персонал – из средств муниципалитета. В положении отдела образования написано, что можно перераспределять эти средства между собой. У нас зарплата должна была повыситься, но она стала меньше с 1 сентября 2018 года. И мы как раз начали писать обращения.

Была проверка, установила множественные нарушения вплоть до того, что учителям неправильно начисляли отпускные. Выдали крупную сумму в конце года, но только после того, как я пошла к Плутенко. Раньше была проверка, это все утаивалось и скрывалось. Первопричина конфликта – именно вопрос зарплаты», – уверена учитель.

По словам Виктории Михайловны, мирное решение конфликта невозможно по причине того, что на директора школы давит районо. «Директор – лицо подневольное. На него оказывают давление свыше. Отдел образования прислал ему по электронной почте приказ, как меня уволить,– пошаговую инструкцию. Он взял меня на работу (на должность завуча – Прим.ред.) без их ведома. И на следующий день, 16 ноября, он принес приказ об увольнении», – поясняет Виктория Мясникова.

«По-моему, у нее это уже как хобби. Один директор уволен, второй, теперь нужно третьего снять, – считает директор школы Александр Бартенев. – Она амбициозный человек, она что-то делает, я ничего не говорю. Но конфликтность эта ужасная… Она же еще представитель профсоюзной организации. Больше двух месяцев ее пытаются уговорить провести профсоюзное собрание, она просто отказывает. Люди говорят, что более трех лет собрание не проводилось. Я сейчас, наверное, зря сказал – она на меня в суд подаст».

Решение проблемы многие видят в уходе Виктории Мясниковой из школы. «Я всегда работала с детьми и буду с ними работать», – ответила Виктория Михайловна.

Амур.инфо готовит запрос в министерство образования Амурской области с просьбой прокомментировать ситуацию.