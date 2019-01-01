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сегодня, 15:10 1

Студент МГИМО прошел практику в Приамурье и хочет вернуться после защиты диплома

Студент МГИМО прошел практику в Приамурье и хочет вернуться после защиты диплома
Фото: amurobl.ru

В министерстве природных ресурсов Амурской области прошел практику четверокурсник МГИМО. Он успел познакомиться не только с Благовещенском, но и выезжал на ГПЗ, Покровский рудник и горный колледж. В правительстве говорят, что увиденное настолько впечатлило молодого москвича, что он готов вернуться в Приамурье после окончания университета.

Георгий Кукушкин является студентом 4 курса факультета экологии и природопользования Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.

«В рамках преддипломной практики искал место, куда поехать. Давно уже думал насчёт государственной службы. В интернете нашел сайт министерства природных ресурсов Амурской области, позвонил в приемную. К счастью, у Сергея Васильевича (Маху, министр природных ресурсов области – Прим. ред.) была командировка в Москву. Мы в Москве встретились и обсудили детали, как мне приехать на практику», – рассказал Георгий Кукушкин.

По словам министра, практика Георгия была так построена, чтобы познакомить его с работой в государственных органах и направлением министерства природных ресурсов – геологией, экологией и надзорными функциями. В рамках ознакомления с надзорной деятельностью выезжали на ГПЗ. В Зее посетили автоклав Покровского рудника, Покровский горный колледж, музей золотодобычи, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Надеюсь, что мы оставили хорошее впечатление у Георгия, чтобы он после завершения университета сам приехал к нам работать и убедил своих коллег-студентов переехать в Амурскую область. Здесь больше возможностей себя реализовать. Мы со своей стороны будем привлекать новые кадры», – сказал Сергей Маху.

Георгий заверил, что у него самые приятные впечатления от Амурской области и Благовещенска.

«Я не знал, куда еду и, если честно, было стереотипное мышление. Я был приятно удивлен масштабами строительства, которое ведется в регионе, масштабами производства, чистотой Благовещенска, его устройством, красотой. У меня до этого были мысли уехать из Москвы, сменить место жительства. Приехав в Благовещенск, я понял, вот оно, то место, которое я искал. Я хочу после получения диплома сюда вернуться и работать здесь», – заявил молодой человек.

Со столичным студентом встретился и губернатор Приамурья Василий Орлов.

«МГИМО – это, бесспорно, один из лидеров в образовании в стране и знаниям, которые дают студентам. Мы вас ждем после защиты диплома. Найдем вам достойное место, где вы можете реализовать себя. У нас много интересного по вашей тематике, надеемся, вы к нам приедете работать и сможете сделать много полезного для региона. Амурская область в плане природопользования – это один из передовых регионов. Много проектов, есть ряд перспективных месторождений, которые сегодня пока не разрабатываются в связи с низкой конъюнктурой на мировых рынках» – не поскупился на похвалу области в своем приглашении глава региона.

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#образование #природа #работа #студенты

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    15 минут назад

    Ну если сразу в министры/зам.министры то почему бы не приехать и не поработать. С Москвы же, с МГИМО, надо как то стаж зарабатывать на управленческих должностях. Это вам в не в Благовещенске жить и не местных ВУЗах учиться, местных только в работяги и то не всегда берут. А тут москвич на котором попиариться можно и в отчетах указать приток "специалистов высшей пробы".

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