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сегодня, 14:23 9

Еще почти на 5 тысяч меньше: в Амурской области увеличились масштабы убыли населения

Еще почти на 5 тысяч меньше: в Амурской области увеличились масштабы убыли населения
Фото: ru.depositphotos.com

В 2018 году в Амурской области увеличились масштабы демографической убыли. За 12 месяцев жителей региона стало меньше на 4,8 тысячи человек, или на 0,6 %. В 2017 году численность амурчан уменьшилась на 3,3 тысячи человек, или 0,42 %.

По предварительной оценке Росстата, в Приамурье, по данным на 1 января 2019 года, проживают 793 тысячи 600 человек. Главной причиной убыли населения области является миграция. Снижение численности населения на 36 % обусловлено уровнем смертности и на 64 % – миграционным оттоком.

В 2018 году оборот миграции, то есть сумма убытий и прибытий жителей, превысила 62 тысячи человек. Это на 1,4 % больше оборота 2017 года.

Число прибывших в область жителей уменьшилось на 174 человека, или на 1,4 %, а число выбывших за пределы области увеличилось на 1 114 человек, или на 7,7 %, по сравнению с 2017 годом. Миграционная убыль увеличилась на 61,2 % и составила 3 392 человека.

Больше 40 % выбывших амурчан уехали в другие дальневосточные регионы, в частности в Хабаровский и Приморский края. Примерно 16 % переселились Центральный федеральный округ, 12 % – в Южный, 10 % – Сибирский.

Результаты миграционного обмена с зарубежными странами также ухудшились. Число прибывших из стран СНГ уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 91 человека. Число выбывших– увеличилось на 674 человека. В частности, в регион приезжали мигранты из Армении, Киргизии, Таджикистана, Украины, Узбекистана и Казахстана. Уезжали украинцы, армяне, киргизы.

279 человек в Приамурье приехали из Китая, 54 человека – из Афганистана, 10 человек – из КНДР, 10 человек – из Вьетнама, 8 – из Грузии, 7 – из Южной Осетии и 4 – из Турции.

В другие страны из Амурской области в 2018 году уехали 1 025 человек. 598 – выбыли в Китай, 130 – в КНДР, 28 – в Афганистан, 7 – в Турцию, 6 – во Вьетнам, 5 – в США, 3 – в Грузию, по 2 человека – в Канаду, Израиль и Литву. Еще 6 человек выбрали местом нового жительства Абхазию, Болгарию, Германию, Италию, Сирию и Южную Осетию. Об этом сообщает Амурстат.

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#жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    То ли ещё будет.

    А правительство все вещает как прекрасно жить на ДВ вообще и в Амурской области в частности.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    57 минут назад

    "собака бежит от бича, а не от калача" /народная мудрость/

  • Путник

    Путник
    25 минут назад

    Все просто и давно понятно.

    Мы, дальневосточники, не самая избалованная часть населения и нам не так уж много надо, как считает Центр.

    Нам нужно жильё и нормальная работа.

    По этой причине многие имеют ипотеку, но вот с работой любопытная ситуация. По официальным сведениям работы очень много, что подтверждается притоком мигрантов и вахтой из других регионов.

    Мы не хотим работать или работу отдают другим?

    Каламбурчик получается.

  • pith0n

    pith0n
    18 минут назад

    28 в Афганистан? Даже там уже лучше чем тут?

  • Adolf

    Adolf
    16 минут назад

    Это путинский прорыв. Народ потихоньку прорывается на запад

  • physic1

    physic1
    15 минут назад

    Ща как ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ с сайта (как он называется нам наДВ2025) ВОПЛОТЯТЬ у жизнь!!!! И НАРОД ПОПРЕТ!!!ПОПРЕТ!!! ПОПРЕТ!!!!!

  • Agent Orange

    Agent Orange
    14 минут назад

    Люди, остановитесь! Не покидайте Амурскую область! А то ж вы все хорошие места позанимаете и мне некуда будет ехать. А у меня еще здесь дела..

  • physic1

    physic1
    5 минут назад

    Оптимизировать нужное еще ЧЕГО-НИБУДЬ в очередной раз!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

  • Транзитный пассажир

    Транзитный пассажир
    3 минуты назад

    Разучились мы размножаться. Сайты с проститутками и то закрывают.

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