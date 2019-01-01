Еще почти на 5 тысяч меньше: в Амурской области увеличились масштабы убыли населения

В 2018 году в Амурской области увеличились масштабы демографической убыли. За 12 месяцев жителей региона стало меньше на 4,8 тысячи человек, или на 0,6 %. В 2017 году численность амурчан уменьшилась на 3,3 тысячи человек, или 0,42 %.

По предварительной оценке Росстата, в Приамурье, по данным на 1 января 2019 года, проживают 793 тысячи 600 человек. Главной причиной убыли населения области является миграция. Снижение численности населения на 36 % обусловлено уровнем смертности и на 64 % – миграционным оттоком.

В 2018 году оборот миграции, то есть сумма убытий и прибытий жителей, превысила 62 тысячи человек. Это на 1,4 % больше оборота 2017 года.

Число прибывших в область жителей уменьшилось на 174 человека, или на 1,4 %, а число выбывших за пределы области увеличилось на 1 114 человек, или на 7,7 %, по сравнению с 2017 годом. Миграционная убыль увеличилась на 61,2 % и составила 3 392 человека.

Больше 40 % выбывших амурчан уехали в другие дальневосточные регионы, в частности в Хабаровский и Приморский края. Примерно 16 % переселились Центральный федеральный округ, 12 % – в Южный, 10 % – Сибирский.

Результаты миграционного обмена с зарубежными странами также ухудшились. Число прибывших из стран СНГ уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 91 человека. Число выбывших– увеличилось на 674 человека. В частности, в регион приезжали мигранты из Армении, Киргизии, Таджикистана, Украины, Узбекистана и Казахстана. Уезжали украинцы, армяне, киргизы.

279 человек в Приамурье приехали из Китая, 54 человека – из Афганистана, 10 человек – из КНДР, 10 человек – из Вьетнама, 8 – из Грузии, 7 – из Южной Осетии и 4 – из Турции.

В другие страны из Амурской области в 2018 году уехали 1 025 человек. 598 – выбыли в Китай, 130 – в КНДР, 28 – в Афганистан, 7 – в Турцию, 6 – во Вьетнам, 5 – в США, 3 – в Грузию, по 2 человека – в Канаду, Израиль и Литву. Еще 6 человек выбрали местом нового жительства Абхазию, Болгарию, Германию, Италию, Сирию и Южную Осетию. Об этом сообщает Амурстат.