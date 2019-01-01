Цены на гречку, молочную продукцию и хлеб могут обогнать темпы инфляции

Продукты в этом году должны дорожать в пределах общей инфляции, но «молочка», гречка и хлеб могут «убежать» вперед, выяснили аналитики «Финэкспертизы». Они подсчитали, кто из производителей еды еще не успел покрыть выросшие издержки повышением цен.

Рост стоимости энергоносителей, аренды, кормов и удобрений в 2018 году уже компенсировали повышением цен производители куриного яйца, мяса, сахара. Теперь очередь за молочниками. Цены на сырое молоко в прошлом году снизились почти на 7 %. Но при этом корма (например, кукуруза), подорожали сразу на 36 %, а это почти половина стоимости литра молока. Выросли также тарифы на энергоносители (например, на дизельное топливо) на 30 %.

Сейчас в общей стоимости литра пастеризованного молока прибыль производителей составляет в среднем 3,4 %. При этом средняя прибыль в пищевой промышленности приближается к 8 %. Так что молочникам есть за что побороться.

Увеличить свою прибыль они могут, например, за счет торгового звена, которое, кстати, на пастеризованном молоке в среднем зарабатывает до 6 % прибыли. Но, если на это не пойдут ретейлеры, начнет расти стоимость молочных продуктов в магазине.

Толкнуть вверх цены на гречку также может стремление производителей отыграть прежние потери. В 2017 году из-за рекордного урожая гречихи цены на крупу упали на 16 %. В 2018 году производители посевы сократили. В результате валовый сбор этой культуры снизился почти на 40 %. К тому же выросли цены на удобрения, средства защиты растений.

На низкую прибыль жалуются и производители хлебобулочных изделий. Съедает ее рост стоимости зерна. Пшеница за прошлый год подорожала на 54 %, а рожь – на 30 %. Растут расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли, говорит президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Доля прибыли в розничной цене у производителей белого хлеба из муки I и II сортов одна из самых низких в пищевой отрасли – около 3,5 %. «Резервов для сдерживания цен в этом звене практически нет», – заключают аналитики «Финэкспертизы».

С тем, что производители должны получать адекватную прибыль, согласны в Федеральной антимонопольной службе. Вмешиваться в ситуацию ведомство будет только в особых случаях. ФАС контролирует рынок, «в части обоснованности устанавливаемых хозяйствующим субъектом цен на товары, в случае, если данный хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение, а также в части обоснованности ценообразования на товары в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений», – пояснила начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

Отмечают, что спрос на молочную продукцию уже снижается. Повышение цен усилит эту тенденцию. В случае заметного повышения цен на хлеб покупатели станут переключаться с более дорогих на более дешевые сорта, снизят спрос на гречку, сообщает «Российская газета».

При этом, по информации Амурстата, в Амурской области в последнюю неделю февраля уже выросли цены на крупу гречневую, пшено, масло сливочное, рыбу мороженую неразделанную, говядину, сосиски, сардельки и муку пшеничную. Снизились цены на яйца куриные.