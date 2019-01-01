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сегодня, 14:02 0

В Австралии родились уникальные близнецы

В Австралии родились уникальные близнецы
Фото: ru.depositphotos.com

В австралийском штате Квинсленд родились полуидентичные близнецы. По словам врачей, такое происходит редко, а эмбрионы часто не выживают.

Отмечается, что существуют идентичные или монозиготные близнецы. Они рождаются, когда одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, расщепляется на две части, создавая эмбрионы, которые разделяют 100 % своей ДНК, и всегда одного пола.

Также есть братские или дизиготные близнецы – с двумя отдельными яйцеклетками, которые оплодотворяются разными сперматозоидами, поэтому полученные эмбрионы делят половину своей ДНК и могут быть разного пола и, как правило, внешне не похожи между собой.

Рожденные в Австралии близнецы относятся к группе полуидентичных близнецов, которые рождаются, когда одна яйцеклетка одновременно оплодотворяется двумя разными сперматозоидами, разделяясь на две одинаковые. Каждый из сперматозоидов несет различную генетическую информацию от отца. То есть от матери передается один материал на двоих, а от отца – разный. У полуидентичных близнецов сходство 75 %.

Первый известный подобный случай произошел в США в 2007 году. Тогда на свет появились полуидентичные близнецы, один из которых был гермафродитом (имел как женские, так и мужские половые органы), сообщает «Газета.ру».

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