Уголовное дело по базе в Натальине направлено на дополнительное расследование

Прокуратура Амурской области направила на дополнительное расследование уголовное дело по нарушениям, допущенным при строительстве горнолыжной базы в Натальине. Ранее в Амурском следственном управлении было принято решение о его прекращении.

Судьбой недостроя в Благовещенском районе уже несколько лет интересуется депутат законодательного собрания от ЛДПР, председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Ольга Петайчук.

18 октября 2018 года она направила депутатский запрос в СУ СК России Амурской области с просьбой проинформировать о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту нарушений, допущенных при строительстве горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района. Дело было возбуждено 10 августа 2017 года по признакам преступления предусмотренного частью первой статьи 286 УК РФ « Превышение должностных полномочий».

В Амурском следственном управлении депутату ответили, что уголовное дело прекращено «в связи с отсутствием событий преступлений». В письме также сообщалось, что уголовное дело было направлено в прокуратуру Амурской области для проверки законности принятого решения о его прекращении. После чего Ольга Петайчук обратилась в надзорный орган.

В прокуратуре в свою очередь ответили, что дело было возбуждено по факту превышения должностных полномочий должностными лицами ГАУ АО «Областной центр развития спорта». Каких именно, не говорится, однако уточняется, что эти лица заключили договоры с подрядными организациями на выполнение строительных работ будущей горнолыжной базы без разрешения на строительство.

По сведениям прокуратуры, уголовное дело было прекращено спустя ровно год после возбуждения – 10 августа 2018 года. В надзорный орган оно поступило 4 февраля 2019 года.

«…его изучение показало, что решение заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Амурской области Саяпина Д.В. о прекращении уголовного дела от 10.08.2018 является необоснованным. 18.02.2019 заместителем прокурора области вышеуказанное постановление отменено. Уголовное дело N 11702100022000033 направлено руководителю СУ СК России по Амурской области для организации дополнительного расследования», – говорится в ответе прокуратуры Амурской области за подписью начальника отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Дмитрия Лазарева.

Как сообщало Амур.инфо, строить горнолыжную базу в Натальине начали в 2011 году по инициативе областного министерства спорта. Сметная стоимость объекта составляла 284 миллиона рублей.

Первую очередь базы торжественно открыли в октябре 2012, но уже через несколько месяцев объект заморозили, а затем в сентябре 2013 законсервировали до лучших времен. В проект было вложено 38 миллионов рублей, 28 из них в качестве благотворительной помощи выделила «Транснефть». В декабре 2014 года в министерстве спорта сообщили, что база готова на 70 %, но сроки ее открытия не указали.

В тестовом режиме горнолыжный спуск запустили в 2015 году. В итоге базу так и не достроили, она стала приходить в упадок. А по результатам проверки областной прокуратуры в 2017 году выяснилось, что техническая готовность объекта составляет лишь 16 %.

На момент строительства базы в 2011 году руководителем областного Центра развития спорта, должностных лиц которого и подозревают в превышении должностных полномочий, был Сергей Цыбулин. В 2015 году он ненадолго возглавил министерство спорта, заменив на этом посту своего бывшего начальника Олега Гуменюка. Сейчас оба живут во Владивостоке. Они переехали туда вслед за Олегом Кожемяко. Гуменюк метит в мэры столицы ДФО, а его бывший подчиненный Цыбулин возглавляет там городское управление транспорта.