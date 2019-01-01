Очевидцы сообщают о пале в окрестностях Благовещенска (видео)

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Обновлено: 13:44



1 марта в окрестностях Благовещенска было замечено горение сухой растительности – недалеко от железнодорожного моста через Зею. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

Люди гадали, что это: контролируемый отжиг или неконтролируемое возгорание. Ранее сообщалось, что в Амурской области не собираются проводить профилактические отжиги.

Тем не менее в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ агентству сообщили, что в селе Белогорье, входящем в городской округ Благовещенск, сейчас проводятся профилактические контролируемые отжиги.

По данным сайта мониторинга природных пожаров со спутников Fires.ru, в Приамурье зафиксировано горение в районе Белогорья.

Скриншот fires.ru