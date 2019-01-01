Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:22 0

Очевидцы сообщают о пале в окрестностях Благовещенска (видео)

Очевидцы сообщают о пале в окрестностях Благовещенска (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 13:44

1 марта в окрестностях Благовещенска было замечено горение сухой растительности – недалеко от железнодорожного моста через Зею. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

Люди гадали, что это: контролируемый отжиг или неконтролируемое возгорание. Ранее сообщалось, что в Амурской области не собираются проводить профилактические отжиги.

Тем не менее в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ агентству сообщили, что в селе Белогорье, входящем в городской округ Благовещенск, сейчас проводятся профилактические контролируемые отжиги.

По данным сайта мониторинга природных пожаров со спутников Fires.ru, в Приамурье зафиксировано горение в районе Белогорья.

Скриншот fires.ru

Просмотров всего: 886

#пожары #природа #происшествия

распечатать


Происшествия 1

За сутки в Приамурье зафиксировали 22 природных пожара, ликвидировали шесть
Происшествия 9

В Приамурье по-тихому выгорела часть Муравьевского парка
Происшествия

Возле Белогорья почти сутки тушили пал сухой травы
Происшествия 5

В Приамурье задержали сотрудников РЖД, виновных в природном пожаре
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь