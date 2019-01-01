Оттепель, до плюс 5: прогноз погоды в Амурской области на 2 марта

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2 марта в Амурской области будет переменно облачно, по северу местами пройдет слабый снег. Ветер, преимущественно слабый, подует с юга, юго-востока, днем местами на севере с переходом на северо-западное направление.

Температура ночью по западным районам составит минус 10...15, местами –20...25. По востоку будет минус 21...26, местами – 11...16. Днем по северу ожидается минус 2... плюс 3, местами в осадках – до минус 10, по югу – до плюс 5 градусов.

В Благовещенске осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный разовьет скорость ночью 2-7, днем – 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8...10, днем – плюс 3...5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.