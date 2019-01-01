Филиппа Киркорова застала в Благовещенске благая весть

Фото: кадр видео

Российский певец Филипп Киркоров записал видео, в котором обратился к своим поклонникам. Исполнитель рассказал, что, находясь в Благовещенске, узнал хорошую новость – Киркоров стал лауреатом ежегодной музыкальной премии «Звуковая дорожка».

«Именно в Благовещенске меня застала благая весть о том, что я получил такой красивый приз от "Московского комсомольца", от "Звуковой дорожки", с которой последние годы у меня складывались довольно-таки непростые отношения. Особенно с "рулевым" "Звуковой дорожки" Артуром Гаспаряном. Что, собственно говоря, наверное, и делает эту премию объективной и честной. Потому что, несмотря на все перипетии, я получаю этот приз. Спасибо, это очень приятно!» – сказал Филипп Киркоров в ролике. Видео размещено на сайте «MK.ru».

Исполнитель поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что ему вручат награду, когда он вернется из тура.

Церемония вручения премии состоялась 28 февраля в театре «Русская песня» в Москве. Победителей путем онлайн-голосования по 23 номинациям выбирали читатели «МК».

Филипп Киркоров даст концерты в Благовещенске 1 и 2 марта. Они состоятся в Общественно-культурном центре.