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сегодня, 12:47 4

Филиппа Киркорова застала в Благовещенске благая весть

Филиппа Киркорова застала в Благовещенске благая весть
Фото: кадр видео

Российский певец Филипп Киркоров записал видео, в котором обратился к своим поклонникам. Исполнитель рассказал, что, находясь в Благовещенске, узнал хорошую новость – Киркоров стал лауреатом ежегодной музыкальной премии «Звуковая дорожка».

«Именно в Благовещенске меня застала благая весть о том, что я получил такой красивый приз от "Московского комсомольца", от "Звуковой дорожки", с которой последние годы у меня складывались довольно-таки непростые отношения. Особенно с "рулевым" "Звуковой дорожки" Артуром Гаспаряном. Что, собственно говоря, наверное, и делает эту премию объективной и честной. Потому что, несмотря на все перипетии, я получаю этот приз. Спасибо, это очень приятно!» – сказал Филипп Киркоров в ролике. Видео размещено на сайте «MK.ru».

Исполнитель поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что ему вручат награду, когда он вернется из тура.

Церемония вручения премии состоялась 28 февраля в театре «Русская песня» в Москве. Победителей путем онлайн-голосования по 23 номинациям выбирали читатели «МК».

Филипп Киркоров даст концерты в Благовещенске 1 и 2 марта. Они состоятся в Общественно-культурном центре.

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#музыка #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    песец! Это за ибицу?

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Реклама?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    фото к теме как раз в тему - слон с большими ушами по имени филя

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    1 час назад

    Бедросыч - какая нафиг "Звуковая дорожка" ????

    тут Обещают, что ГРЕЧА!!! ПОДОРОЖАЕТ!!!

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