В Благовещенске отремонтируют фасады кинокомплекса «Благовещенск» и фабрики «Зея»

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Предприниматели направили в адрес администрации Благовещенска графики проведения работ по ремонту фасадов. Обновить планируется в том числе здания фабрики «Зея», электроаппаратного завода, кинокомплекса «Благовещенск» и ремонтно-механического завода на Калинина.

Архитектурный облик города обсудили на совещании в администрации Благовещенска. В мероприятии участвовали начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, первый заместитель мэра Александр Плешкевич, представители управления архитектуры и градостроительства администрации города и собственники зданий, расположенных на улице Калинина.

Ранее Амур.инфо сообщало, что у областной столицы появится дизайн-код, некий свод рекомендаций, с помощью которых формируется стилистически единая городская среда. Фасады и вывески при этом должны отвечать единым требованиям.

На первом этапе планируется привести в надлежащее состояние фасадов зданий расположенных на улицах Ленина и Калинина.

«Участие города Благовещенска в федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" позволяет нам отремонтировать городские магистрали, но мы смотрим на вопрос благоустройства шире. В это понятие входит и внешний облик зданий, расположенных на улицах Благовещенска. На сегодняшний день уже определены объекты по улице Калинина, фасады которых нуждаются в обновлении. Это 60 зданий, из которых 22 – общественного назначения, фасадам которых требуется капитальный либо косметический ремонт и приведение к единообразию информационных конструкций и вывесок», – пояснила мэр города Валентина Калита.

По информации городского управления архитектуры, правообладателям зданий мэрия направила письма с конкретными предложениями по ремонту и внешнему оформлению фасадов, а также их подсветке. По памятникам архитектуры и градостроительства были направлены письма в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Некоторые предприятия уже ответили администрации. Так, графики проведения работ по ремонту фасадов предоставили фабрика «Зея», электроаппаратный завод, кинокомплекс «Благовещенск», ремонтно-механический завод по улице Калинина. Кроме этого, 28 февраля, на сессии Законодательного собрания Амурской области, было решено выделить 22 миллиона бюджетных рублей на ремонт фасада областной библиотеки.

Также специалисты городского управления архитектуры разработали эскизные предложения по цветовому решению фасадов некоторых зданий образовательных и муниципальных учреждений. На совещании рассматривались возможности оформления и ремонта фасадов жилых зданий с использованием современных материалов. По зданиям жилого назначения ведется работа с управляющими компаниями и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.