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сегодня, 11:52 0

YouTube отключил комментарии к видео, в которых есть дети

YouTube отключил комментарии к видео, в которых есть дети
Фото: Амур.инфо

Видеохостинг YouTube принял решение закрыть комментарии почти ко всем видео с несовершеннолетними. Разработчики считают, что это снизит развитие педофилии на хостинге.

Владельцы платформы заявили, что возможность оставить свое мнение о ролике является одной из основополагающих возможностей ресурса, но после появления серии публикаций о «сети педофилов», решили снизить число комментариев или убрать их совсем с видео, в которых есть дети.

Оставлять комментарии можно будет только на «небольшом количестве» каналов, владельцев которых заметили в постоянном взаимодействии с администрацией видеохостинга. Разработчики сервиса уже начали работу над улучшением алгоритма общей классификации комментариев, сообщает «Телеканал 360».

Такая мера была принята в связи с тем, что многие рекламодатели стали отказываться от рекламы, когда узнали о «сети педофилов».

В середине февраля в СМИ распространилась информация о существовании на платформе YouTube «сети педофилов», обосновавшихся в комментариях к детским видеороликам. Авторы публикаций отмечали, что педофилы словесно домогаются детей, а алгоритмы платформы позволяют им легко находить новые ролики.

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#технологии

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