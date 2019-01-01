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Суд закрыл собачий приют «Дружок» в селе Чигири

Суд закрыл собачий приют «Дружок» в селе Чигири
Фото: www.amur.info

В пятницу, 1 марта, Благовещенский районный суд запретил деятельность приюта для безнадзорных животных «Дружок», который располагается в селе Чигири. Ранее в нем обнаружили 47 трупов собак, а его владельца заключили под стражу. Вячеслава Золотарева подозревают в жестоком обращении с животными.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в январе 2019 года в чигиринском приюте «Дружок» амурчане обнаружили десятки трупов собак и еще живых животных, содержавшихся в ужасных условиях. Городские власти сообщали, что приют проверяли за месяц до этого события. Полиция возбудила уголовное дело по жестокому обращению с животными. Хозяина приюта Вячеслава Золотарева задержали, а затем по решению суда заключили под стражу на два месяца.

Прокуратура Благовещенского района провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании животных в приюте, расположенном на улице Кедровой в селе Чигири Благовещенского района. Она выявила многочисленные нарушения законодательства: у находящихся на территории приюта животных (собак) не имелось пищи; на территории приюта находилось 47 погибших собак, о которых в ветеринарные органы заявлено не было; причины падежа животных не выяснялись; меры к надлежащему содержанию не принимались; лица, осуществляющие присмотр и уход за животными, отсутствовали. Территория приюта имеет только частичное ограждение, что создает угрозу ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния на территории села Чигири и за его пределами, а также угрожает безопасности граждан, проживающих на территории села.

В связи с выявленными нарушениями в январе 2019 года прокурор Благовещенского района обратился в суд с требованием запретить индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность, связанную с отловом и содержанием безнадзорных животных. Кроме того, администрация района расторгла муниципальные контракты на осуществление указанной деятельности с индивидуальным предпринимателем.

Благовещенский районный суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил исковые требования прокурора в части запрета осуществления соответствующей деятельности на территории приюта, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #собачий Освенцим #суды

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Комментарии
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  • Эдуард1974

    Эдуард1974
    3 часа назад

    Как же жалко бедных животных... этого нелюдя надо на цепь и так же содержать. Без воды и еды.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    2 часа назад

    и теперь всех собачек выгнать снова на улицы города

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    пять лет городская и областная прокуратура валенками прикидывались,

    оформляя отписки на МНОГОЧИСЛЕННЫЕ сообщения обо всех этих нарушениях.

    А за бездействие кто то из этих ведомств ответит??

  • Saptan

    Saptan
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    пять лет городская и областная прокуратура валенками прикидывались,

    оформляя отписки на МНОГОЧИСЛЕННЫЕ сообщения обо всех этих нарушениях.

    А за бездействие кто то из этих ведомств ответит?? а вот теперь окажите зоозащитники что вам действительно не всё равно, сморщить одного толпой легко, а вы теперь этой толпой ведомства которые подписывали всё это время бумаги заземлите, интересно много среди вас идейных? или как до дела доходит вы в кусты? только из за забора тявкаете? много жалоб было , прокуратура не усмотрела ничего, вам карты в руки, накажите виновных? да хрен там, в интернете полаете и всё

  • Мазепа

    Мазепа
    54 минуты назад

    следующие на очереди по закрытию Кошкин дом, за ним питомник в В. Благовещенске. Бороться нужно со всеми нарушителями закона. Все приюты перенести за 30 км от города.

  • Мазепа

    Мазепа
    44 минуты назад

    Бедный Валера остался без работы и ночлега, спасибо Вам за заботу ЗЗ.

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