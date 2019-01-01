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сегодня, 11:42 19

Сайт, предлагавший интимные услуги за деньги, закрыт по решению суда Благовещенска

Сайт, предлагавший интимные услуги за деньги, закрыт по решению суда Благовещенска
Фото: ru.depositphotos.com

Благовещенский городской суд вынес решение закрыть интернет-сайт, на котором за деньги предлагались интимные услуги. На нем были размещены фотографии тех, кто эти услуги оказывали, перечень услуг, расценки и контактные данные.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел административное дело о признании размещенной в интернете информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Прокуратура Благовещенска в ходе мониторинга выявила сайт, на котором размещены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги. В анкетах имеются фотографии, контактные телефоны, перечень услуг, а также прайс-лист. Размещенная на сайте информация создает положительный образ проституции, а фотографии расцениваются как информация порнографического характера.

В суде эти факты были подтверждены. Установлено, что вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием и скопировать материалы может любой интернет-пользователь. Ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.

Законодательство запрещает распространение информации о продаже сексуальных услуг. Нахождение в открытом доступе информации, побуждающей граждан к использованию услуг лиц, занимающихся проституцией, способствует вовлечению в занятие проституцией других лиц, что запрещено.

Суд решил признать информацию на сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#интернет #происшествия #суды

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    3 часа назад

    Жаль.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Капец... И чо теперь делать?.. Как дальше жить?..

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    3 часа назад

    Прокуратура Благовещенска в ходе мониторинга выявила сайт, на котором размещены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги.

    Молодой прокурор ночами мониторил. До изнемождения

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Cuba LibreПрокуратура Благовещенска в ходе мониторинга выявила сайт, на котором размещены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги.

    Молодой прокурор ночами мониторил. До изнемождения


    Ага.. Устал наверное.. Они же все прячутся, хрен найдёшь

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    3 часа назад

    Плохо.

    Очень плохо.

    Пожалуй эта худшая новость этого года

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Зачем закрывать? Оформить нужно и стричь налоги!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Shift

    Cuba Libre

    Прокуратура Благовещенска в ходе мониторинга выявила сайт, на котором размещены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги.

    Молодой прокурор ночами мониторил. До изнемождения



    Ага.. Устал наверное.. Они же все прячутся, хрен найдёшь


    Ага и





    Благовещенский городской суд



    не спал ночами и всем составом долго и внимательно знакомился с материалами дела



  • дикаядикость

    дикаядикость
    2 часа назад

    правильно, всё должно быть бесплатно!

  • MalySheff

    MalySheff
    2 часа назад

    - Дарья Семёновна! Там решение суда... Вы сайт с проститутками закрыли?

    - Да я вообще весь интернет удалила!

    - То, что вы значок Интернет эксплорера в корзину перетащили - еще ничего не значит...

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Ой беда то какая...

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    Кошмарят бизнес

  • Путник

    Путник
    2 часа назад

    Не, ну раз нельзя - молодцы!

    Только вопрос, а сайт этот в курсе, что его закрыли?

    И ещё интересно, а эти особы с сайтом тоже расстались? Наверное очень расстроились. Ну вот кто их теперь примет, наверное в месенджерах тоже не возьмут без разрешения прокуратуры?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Какая досада)

    Кстати их текста следует, что у суда претензии к сайту возникли, что там предварительной регистрации не было, получается, если создать такой же сайт, но с предварительной регистрацией, то можно)))

  • Путник

    Путник
    44 минуты назад

    Если серьёзно, то прежде чем публиковать эту сенсацию, журналистам бы совсем не помешало самим разобраться в этом вопросе.

    1.Прокуратура и суд исполняют возложенные на них обязанности и выносят решения в строгом соответствии с Законом, но в данном конкретном случае:

    - В любом поисковике с запрсом по теме предлагается результат с шестью нулями, а это сотни отдельных ресурсов.

    - Аналогичный запрос предлагает около миллиона видео.

    Теперь ответ очень очевиден - в Интернете тема Благовещенска и древнейшей профессии актуальна и действительно имеется любая информация, но закрытие одного сайта - это песчинка в пустыне.

    Посещаемость ресурсов после этой статьи реально возрасла, а причина очевидна - любопытство.

    Так что, хорошая реклама от СМИ.

  • Буцефал

    Буцефал
    34 минуты назад

    Не себе,не людям.Придётся по старинке,через всем известную справочную.

  • NK

    NK
    28 минут назад

    У меня на запрос "проститутки благовещенск" 512 000 результатов. Было больше?

  • Транзитный пассажир

    Транзитный пассажир
    27 минут назад

    Cuba Libre

    Прокуратура Благовещенска в ходе мониторинга выявила сайт, на котором размещены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги.

    Молодой прокурор ночами мониторил. До изнемождения



    До мозолей на руках.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    19 минут назад

    NK

    У меня на запрос "проститутки благовещенск" 512 000 результатов. Было больше?



    512 001 было

  • Транзитный пассажир

    Транзитный пассажир
    19 минут назад

    А как же конституционное право на свободу совести. Таким образом воспрепятствовали деятельности общественного объединения,несущего общественно-полезную нагрузку.Решение приняли,а вот думаю осадочек-то у всех остался.

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