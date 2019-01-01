Сайт, предлагавший интимные услуги за деньги, закрыт по решению суда Благовещенска

Благовещенский городской суд вынес решение закрыть интернет-сайт, на котором за деньги предлагались интимные услуги. На нем были размещены фотографии тех, кто эти услуги оказывали, перечень услуг, расценки и контактные данные.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел административное дело о признании размещенной в интернете информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Прокуратура Благовещенска в ходе мониторинга выявила сайт, на котором размещены анкеты лиц, оказывающих интимные услуги за деньги. В анкетах имеются фотографии, контактные телефоны, перечень услуг, а также прайс-лист. Размещенная на сайте информация создает положительный образ проституции, а фотографии расцениваются как информация порнографического характера.

В суде эти факты были подтверждены. Установлено, что вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием и скопировать материалы может любой интернет-пользователь. Ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.

Законодательство запрещает распространение информации о продаже сексуальных услуг. Нахождение в открытом доступе информации, побуждающей граждан к использованию услуг лиц, занимающихся проституцией, способствует вовлечению в занятие проституцией других лиц, что запрещено.

Суд решил признать информацию на сайте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.