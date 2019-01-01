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сегодня, 11:05 8

Амурчанина, избившего малыша до комы, обвиняют в покушении на убийство

Амурчанина, избившего малыша до комы, обвиняют в покушении на убийство
Фото: vk.com

Жителю Белогорска, который признался в избиении годовалого ребенка, предъявили обвинение по более тяжкой статье. Молодой человек обвиняется в покушении на убийство. Первоначально дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщили в СУ СК РФ по Амурской области, следственные органы также инициировали передачу материалов уголовного дела из полиции в отношении матери по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. В прокуратуру Белогорска было направлено соответствующее ходатайство.

В отношении амурчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он дал признательные показания.

Как сообщало Амур.инфо, 15 февраля в реанимацию Белогорской больницы доставили жестоко избитого годовалого малыша. Был задержан сожитель молодой женщины, который признался в том, что это он бил малыша. После стало известно, что избиение длилось несколько дней, медиков вызвали только после того, как ребенок оказался в глубокой коме. Спустя несколько дней его перевезли в областную больницу, он находится на ИВЛ. По данным правоохранителей, мальчика били в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    4 часа назад

    дибил сука - закрыть его!

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

    Смотришь на это фото и думаешь: как же малыш радуется папке.

    А этот папка берет и калечит его.

    Одни маты и ненависть.

  • Met 1

    Met 1
    3 часа назад

    бил три дня? чето меня терзают смутные сомнения. мужчина может избить младенца например когда он орет, спонтанная всышка агрессии, но три дня, такое не характерно для мужчины.

    а вот для женщины вполне.

    реакция мужика - плохое поведение - вспышка ярости - успокоился, только женщина может подпитывать ненависть из воспоминаний.

    предполагаю, что он ее вину на себя берет.

    три дня малыша избивала женщина

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Met 1бил три дня? чето меня терзают смутные сомнения. мужчина может избить младенца например когда он орет, спонтанная всышка агрессии, но три дня, такое не характерно для мужчины.

    а вот для женщины вполне.

    реакция мужика - плохое поведение - вспышка ярости - успокоился, только женщина может подпитывать ненависть из воспоминаний.

    предполагаю, что он ее вину на себя берет.

    три дня малыша избивала женщина


    Я вот тоже такое предположение высказывал в других статьях по этой теме. Прям убежден , что эта мать тварина прикладывала руку к малышу. А этот герой любовник на себя всё тянет. Их надо закрывать обоих и самым тяжким образом наказывать.

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Met 1бил три дня? чето меня терзают смутные сомнения. мужчина может избить младенца например когда он орет, спонтанная всышка агрессии, но три дня, такое не характерно для мужчины.

    а вот для женщины вполне.

    реакция мужика - плохое поведение - вспышка ярости - успокоился, только женщина может подпитывать ненависть из воспоминаний.

    предполагаю, что он ее вину на себя берет.

    три дня малыша избивала женщина


    Бред какой-то, ненависть хоть кто может подпитывать из воспоминаний, а не только женщина. Тоже мне, идеальные люди.

    Оба виноваты. Это ненормально бить такого маленького хоть в ярости, хоть как. Взбесился, иди убейся об стену, а не малыша колошмать. Два дегроида встретились и покалечили ребенка. Кто бы кого не выгораживал, никто из них не помог и не защитил ребенка в течении 3!!! дней.

  • Met 1

    Met 1
    2 часа назад



    Бред какой-то, ненависть хоть кто может подпитывать из воспоминаний, а не только женщина.



    нет, у мужчин простая реакция, у женщин сложная, это женщина может вину на младенца повесить за свои беды в жизни. я о том.



    Тоже мне, идеальные люди. Оба виноваты. Это ненормально бить такого маленького хоть в ярости, хоть как. Взбесился, иди убейся об стену, а не малыша колошмать. Два дегроида встретились и покалечили ребенка. Кто бы кого не выгораживал, никто из них не помог и не защитил ребенка в течении 3!!! дней. --



    ну так они не мдик, последствий не понимал, и ему че вякать если баба своего ребенка бьет, чтоб всех ништяков от нее лишится что ли

  • тт

    тт
    1 час назад

    Met 1


    Бред какой-то, ненависть хоть кто может подпитывать из воспоминаний, а не только женщина.



    нет, у мужчин простая реакция, у женщин сложная, это женщина может вину на младенца повесить за свои беды в жизни. я о том.



    Тоже мне, идеальные люди. Оба виноваты. Это ненормально бить такого маленького хоть в ярости, хоть как. Взбесился, иди убейся об стену, а не малыша колошмать. Два дегроида встретились и покалечили ребенка. Кто бы кого не выгораживал, никто из них не помог и не защитил ребенка в течении 3!!! дней. --



    ну так они не мдик, последствий не понимал, и ему че вякать если баба своего ребенка бьет, чтоб всех ништяков от нее лишится что ли


    Ну-ну, до этого он нормально как то с ней жил. Нужно быть инвалидом на голову, чтобы ради ништяков бабы позволять бить ребёнка.

    Простая реакция у мало развитых мозгом людей. Заплакал-побил. Они оба такие и нечего его оправдывать.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    42 минуты назад

    этого урода привлечь за избиение, а мать за бездействие!!!!

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