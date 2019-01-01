Амурчанина, избившего малыша до комы, обвиняют в покушении на убийство

Жителю Белогорска, который признался в избиении годовалого ребенка, предъявили обвинение по более тяжкой статье. Молодой человек обвиняется в покушении на убийство. Первоначально дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщили в СУ СК РФ по Амурской области, следственные органы также инициировали передачу материалов уголовного дела из полиции в отношении матери по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. В прокуратуру Белогорска было направлено соответствующее ходатайство.

В отношении амурчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он дал признательные показания.

Как сообщало Амур.инфо, 15 февраля в реанимацию Белогорской больницы доставили жестоко избитого годовалого малыша. Был задержан сожитель молодой женщины, который признался в том, что это он бил малыша. После стало известно, что избиение длилось несколько дней, медиков вызвали только после того, как ребенок оказался в глубокой коме. Спустя несколько дней его перевезли в областную больницу, он находится на ИВЛ. По данным правоохранителей, мальчика били в присутствии матери, которая в этот момент бездействовала.