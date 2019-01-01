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сегодня, 11:07 3

В Перми парень зарезал девушку на глазах у прохожих

В Перми парень зарезал девушку на глазах у прохожих
Фото: соцсети

Чудовищный случай произошёл в Пермском крае. 20-летний парень жестоко убил 17-летнюю школьницу на улице. Девушка умерла по дороге в больницу.

Молодой человек заподозрил подругу в неверности. Встретив ее на улице, он сначала начал избивать девушку руками и ногами, а после стал наносить ей удары ножом. При этом жуткую расправу снимали на камеру несколько прохожих. Когда же кто-то решил вмешаться и вызвал скорую, девушку было уже не спасти.

Известно, что школьница встречалась с парнем постарше и они были счастливы. Он спортсмен, лыжник, она была активисткой, примерной ученицей и увлекалась искусством. На скромной страничке Инны в соцсетях большую часть занимают рисунки и милые фото в школьной форме. Но в один момент все изменилось, Андрей стал ревновать девушку, жаловался на нее, и из его уст даже звучали угрозы в адрес возлюбленной: «Бесит, порешаю её когда-нибудь».

После того как ревнивец напал на школьницу на улице, он попытался сбежать. Через несколько часов полицейским удалось его задержать на трассе, ведущей в город Березники. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Парню грозит до 15 лет тюрьмы, пишет Life.ru.

Мать Андрея до сих пор не может поверить в происходящее. «Я никогда не думала ,что у меня вырастет сын-убийца... Бедная девочка, я места себе не нахожу. Как же мне её жалко, какой смертью жестокой умерла...» – высказалась мать парня.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Человека убивают, а существа снимают это на камеру... Не люди - зомби!

  • Darina 2016

    Darina 2016
    1 час назад

    необходимо привлекать снимающих на видио вместо того чтобы как то помочь, к уголовной ответственности, тогда может быть забудут про видио и фото.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    Люди деградировали окончательно и бесповоротно. Мрази, которые заслуживают той же участи, что и девушка.

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