В Перми парень зарезал девушку на глазах у прохожих

Фото: соцсети

Чудовищный случай произошёл в Пермском крае. 20-летний парень жестоко убил 17-летнюю школьницу на улице. Девушка умерла по дороге в больницу.

Молодой человек заподозрил подругу в неверности. Встретив ее на улице, он сначала начал избивать девушку руками и ногами, а после стал наносить ей удары ножом. При этом жуткую расправу снимали на камеру несколько прохожих. Когда же кто-то решил вмешаться и вызвал скорую, девушку было уже не спасти.

Известно, что школьница встречалась с парнем постарше и они были счастливы. Он спортсмен, лыжник, она была активисткой, примерной ученицей и увлекалась искусством. На скромной страничке Инны в соцсетях большую часть занимают рисунки и милые фото в школьной форме. Но в один момент все изменилось, Андрей стал ревновать девушку, жаловался на нее, и из его уст даже звучали угрозы в адрес возлюбленной: «Бесит, порешаю её когда-нибудь».

После того как ревнивец напал на школьницу на улице, он попытался сбежать. Через несколько часов полицейским удалось его задержать на трассе, ведущей в город Березники. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Парню грозит до 15 лет тюрьмы, пишет Life.ru.

Мать Андрея до сих пор не может поверить в происходящее. «Я никогда не думала ,что у меня вырастет сын-убийца... Бедная девочка, я места себе не нахожу. Как же мне её жалко, какой смертью жестокой умерла...» – высказалась мать парня.