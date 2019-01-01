Амурчанин лишился селезенки из-за 300 рублей

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27 февраля Благовещенский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю столицы Приамурья. Он был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений знакомому.

Установлено, что горожанин встретил знакомого около центрального рынка Благовещенска. Тот ранее брал у него в долг 300 рублей. Полагая, что молодой человек возвращать деньги не собирается, благовещенец избил его, нанеся по голове и телу более 10 ударов. Пострадавшему пришлось удалить селезенку.

Как сообщает прокуратура Амурской области, суд при назначении наказания учел разные обстоятельства. В частности, то, что у нападавшего есть несовершеннолетние дети, добровольное возмещение им морального ущерба. Отмечается, что мужчина также носил продукты питания и лекарства в больницу.

Нападавшего приговорили к 2 годам 6 месяцам и 20 дням колонии общего режима.