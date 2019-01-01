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сегодня, 10:54 7

Амурчанин лишился селезенки из-за 300 рублей

Амурчанин лишился селезенки из-за 300 рублей
Фото: Амур.инфо

27 февраля Благовещенский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю столицы Приамурья. Он был признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений знакомому.

Установлено, что горожанин встретил знакомого около центрального рынка Благовещенска. Тот ранее брал у него в долг 300 рублей. Полагая, что молодой человек возвращать деньги не собирается, благовещенец избил его, нанеся по голове и телу более 10 ударов. Пострадавшему пришлось удалить селезенку.

Как сообщает прокуратура Амурской области, суд при назначении наказания учел разные обстоятельства. В частности, то, что у нападавшего есть несовершеннолетние дети, добровольное возмещение им морального ущерба. Отмечается, что мужчина также носил продукты питания и лекарства в больницу.

Нападавшего приговорили к 2 годам 6 месяцам и 20 дням колонии общего режима.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    не из-за 300 рублей, а из-за безответственного отношения к денежному долгу

  • Транзитный пассажир

    Транзитный пассажир
    4 часа назад

    Ему проще было почку заранее продать.И долг бы возвратил и пил бы ещё пару лет американский бурбон.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Дикие нелюди и дикие нравы...

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    DeaD Морозне из-за 300 рублей, а из-за безответственного отношения к денежному долгу


    А тот кто его бил , совершенно не при чем!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    4 часа назад

    человек стал инвалидом, а виновному 2 года и 6 месяцев колонии...бред какой то

    какие у нас законы? какие судьи? Куда мы катимся все и без остановки...

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    4 часа назад

    естественно это перебор, но в данном случае за триста рубоей я представляю так, один подходит к другому и говорит я тебе даю триста рублей и 10 ударов в живот, второй говорит по рукам. Эта ситуация за 300 рублей, а данная из-за конского отношения

  • Saptan

    Saptan
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    человек стал инвалидом, а виновному 2 года и 6 месяцев колонии...бред какой то

    какие у нас законы? какие судьи? Куда мы катимся все и без остановки...



    убивали и за меньшее, а если вы не верите в судопроизводство, в честность судей и законность то это зря. вон Васильеву осудили за 6 000 000 000 месяц отсидела и вышла. и все проглотили и молчат.

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