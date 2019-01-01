Китай надеется на рост туризма между Поярково и Сюнькэ

Пункт пропуска Сюнькэ работает 6 дней в неделю, с 7 часов утра по пекинскому времени. Он расположен на берегу Амура, напротив села Поярково Михайловского района. 20 февраля, через него в Китай выехала первая российская тургруппа, состоящая из 18 туристов. Туристы приехали посмотреть достопримечательности уезда Сюнькэ и заняться шопингом.

«Мы увеличим грузооборот и пассажиропоток пункта пропуска Сюнькэ благодаря переводу большинства документов в электронную форму, создания "зеленых коридоров" для определенных категорий граждан и режиму пропуска граждан Китая, который позволяет им пройти все процедуры пограничного контроля менее чем за 30 минут», – заявил заместитель начальника смены пункта пропуска Сюнькэ Ван Кай.

«Между таможнями Сюнькэ и Поярково нужно развивать отношения, больше перевозить грузов, развивать туристическое направление. Надеемся, что туристический бизнес между двумя пунктами пропуска будет развиваться, и будет развиваться товарооборот между нашими государствами»», – заявил китайским СМИ гендиректор ООО «Турфирма "Поярково"» Константин Кузьменко.

Корреспонденту ИА «Амур.инфо» он добавил, что пассажирское направление через переход Поярково – Сюнькэ действует уже много лет. В сезон он организует вывоз двух-трех туристических групп.