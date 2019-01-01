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сегодня, 10:51 2

Китай надеется на рост туризма между Поярково и Сюнькэ

Китай надеется на рост туризма между Поярково и Сюнькэ
Фото: biang.ru

Китайские СМИ сообщают о том, что в уезде Сюнькэ собираются развивать туризм с селом Поярково Михайловского района Амурской области. Это планируется сделать за счет роста пассажиропотока через пункты пропуска, сообщает портал Вiang.ru.

Пункт пропуска Сюнькэ работает 6 дней в неделю, с 7 часов утра по пекинскому времени. Он расположен на берегу Амура, напротив села Поярково Михайловского района. 20 февраля, через него в Китай выехала первая российская тургруппа, состоящая из 18 туристов. Туристы приехали посмотреть достопримечательности уезда Сюнькэ и заняться шопингом.

«Мы увеличим грузооборот и пассажиропоток пункта пропуска Сюнькэ благодаря переводу большинства документов в электронную форму, создания "зеленых коридоров" для определенных категорий граждан и режиму пропуска граждан Китая, который позволяет им пройти все процедуры пограничного контроля менее чем за 30 минут», – заявил заместитель начальника смены пункта пропуска Сюнькэ Ван Кай.

«Между таможнями Сюнькэ и Поярково нужно развивать отношения, больше перевозить грузов, развивать туристическое направление. Надеемся, что туристический бизнес между двумя пунктами пропуска будет развиваться, и будет развиваться товарооборот между нашими государствами»», – заявил китайским СМИ гендиректор ООО «Турфирма "Поярково"» Константин Кузьменко.

Корреспонденту ИА «Амур.инфо» он добавил, что пассажирское направление через переход Поярково – Сюнькэ действует уже много лет. В сезон он организует вывоз двух-трех туристических групп.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    4 часа назад

    СЕЛО Поярково – туристский центр ? )) Давно пора, Поярково перевести в статус города районного подчинения. Город нужно из Поярково делать - ГОРОД!!! Ну, стыдно, что в России на пограничном Амуре лишь один город - Благовещенск! В Поярково сейчас около 7 тыс. жителей, а в России есть около 100 городов с гораздо меньшим, чем в Поярково населением. Тем более, что для Дальнего Востока вполне могли бы сделать преференции по числу жителей для возведения в статус городов! Развивать нужно амурские пограничные поселения - районные центры, как города! Иначе на Амуре скоро одни деревушки и хутора останутся! Кстати, когда-то ведь Поярково был «посёлком городского типа, да потом «для льгот», скинули с него его полу-городской статус.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 часа назад

    Вероника Н.

    СЕЛО Поярково – туристский центр ? )) Давно пора, Поярково перевести в статус города районного подчинения. Город нужно из Поярково делать - ГОРОД!!! Ну, стыдно, что в России на пограничном Амуре лишь один город - Благовещенск! В Поярково сейчас около 7 тыс. жителей, а в России есть около 100 городов с гораздо меньшим, чем в Поярково населением. Тем более, что для Дальнего Востока вполне могли бы сделать преференции по числу жителей для возведения в статус городов! Развивать нужно амурские пограничные поселения - районные центры, как города! Иначе на Амуре скоро одни деревушки и хутора останутся! Кстати, когда-то ведь Поярково был «посёлком городского типа, да потом «для льгот», скинули с него его полу-городской статус.



    Всё верно сказано, еще на месте Джалинды как минимум должен быть городок для присутствия Российского флага на границе.

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