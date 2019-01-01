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сегодня, 10:19 2

Дым из Китая загрязняет воздух на юге Дальнего Востока

Дым из Китая загрязняет воздух на юге Дальнего Востока
Фото: todaykhv.ru

Задымление населенных пунктов Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области в связи с атмосферным переносом дыма с территории Китая может сохраниться в течение нескольких дней. Большое количество «горячих» точек и дымовые шлейфы от них подтверждаются спутниковыми данными.

По ситуации на 06:00 мск 28 февраля лесные пожары в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области отсутствуют. По последним данным, на севере Поднебесной действует 450 пожаров, а в Хабаровске введен режим повышенной готовности, сообщает администрация Хабаровского края.

По данным Ситуационного центра Росгидромета, на 28 февраля из-за сжигания сухой растительности, в том числе рисовой соломы, на территории Китая, задымление отмечается на территориях Хабаровского края, Амурской области – дым в населенном пункте Завитая и мгла в населенном пункте Архара – и Еврейской автономной области – в городах Биробиджан и Смидович – мгла, сообщает интернет-газета «Глас народа».

В связи с этим правительство Хабаровского края готовит обращение к руководству провинции Хэйлунцзян, с территории которой идет дым в Хабаровск и Хабаровский край, о принятии мер сохранения благоприятной окружающей среды в соответствии с требованиями международного права.

Информацию Управления лесами Хабаровского края и причинах задымления населенных пунктов региона подтвердил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Однако масштабы природных возгораний на территориях также велики: с начала года площадь, пройденная огнем в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), превысила 300 тысяч гектаров, из них около 100 тысяч гектаров покрыто лесом. Основная часть возгораний (около 240 тысяч) пришлась на Приморский край, вторая – на Хабаровский (более 50 тысяч гектаров), сообщает «Коммерсант».

В Приморском крае особый противопожарный режим введен уже в 11 муниципальных районах. Первые природные возгорания начались в крае еще в конце декабря. Местные чиновники объясняли это «необычайно сухой зимой»: в крае практически не было снега. В конце января палы приближались к населенным пунктам. В течение нескольких последних дней Владивосток окутан дымкой, на улице чувствуется запах гари. В четверг специалисты Примгидромета и Приморской краевой службы ГО и ЧС с помощью мобильной лаборатории провели замеры воздуха в нескольких районах города. Оказалось, что все показатели находятся в пределах нормы, превышений оксида углерода не зафиксировано.

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#Дальний Восток #здоровье #Китай #пожары

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7 августа 2017, 20:15
Комментарии
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  • Анфиса3

    Анфиса3
    5 часов назад

    А черный шлейф дыма от ТЭЦ по вечерам не загрязняет воздух благовещенцам?

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Вонь сгоревшего мазута и дым ощущаем постоянно. Тоже из Китая?

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