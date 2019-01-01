Предпринимателей Благовещенска хотят обязать выкупать муниципальные земли ради новых налогов

Собственников зданий и сооружений, которые расположены на государственных или муниципальных землях, могут обязать брать в аренду или выкупать участки. Предполагается, что в этом случае бизнесмены будут платить налог на землю.

Изменения в Земельный кодекс РФ и в кодекс об административных правонарушениях предложили внести депутаты Благовещенской городской думы. Инициативу обсудили на экспертном совете в Законодательном собрании Амурской области.

В совете участвовали городские народные избранники, представители областных министерств имущественных отношений и юстиции. В результате предложение благовещенских депутатов было отклонено.

Народным избранникам предложили доработать документ в части технико-экономического обоснования. В случае необходимости привлечь заинтересованные ведомства и организации и затем вновь выйти с данной законодательной инициативой, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Амурской области.