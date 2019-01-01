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сегодня, 10:18 21

Предпринимателей Благовещенска хотят обязать выкупать муниципальные земли ради новых налогов

Предпринимателей Благовещенска хотят обязать выкупать муниципальные земли ради новых налогов
Фото: www.zsamur.ru

Собственников зданий и сооружений, которые расположены на государственных или муниципальных землях, могут обязать брать в аренду или выкупать участки. Предполагается, что в этом случае бизнесмены будут платить налог на землю.

Изменения в Земельный кодекс РФ и в кодекс об административных правонарушениях предложили внести депутаты Благовещенской городской думы. Инициативу обсудили на экспертном совете в Законодательном собрании Амурской области.

В совете участвовали городские народные избранники, представители областных министерств имущественных отношений и юстиции. В результате предложение благовещенских депутатов было отклонено.

Народным избранникам предложили доработать документ в части технико-экономического обоснования. В случае необходимости привлечь заинтересованные ведомства и организации и затем вновь выйти с данной законодательной инициативой, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Амурской области.

Просмотров всего: 1582

#бизнес #городская власть #закон #областная власть

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    5 часов назад

    Такое ощущение, что собралась кучка бездарных людей и обсуждают то, что давно законодательством урегулировано. Читайте ст. 7.1 КоАП РФ.

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    задавили народ налогами единороссы-предприниматели и народ голосуйте за ЛДПР

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    5 часов назад

    Идиотизм. Всё это будет переложено на граждан.

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    голосуйте за кого угодно, кроме ЕР, я бы так написал))

  • 55

    55
    4 часа назад

    Лозунг: "Едросня - враг народа"!

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    "Собственников зданий и сооружений, которые расположены на государственных или муниципальных землях, могут обязать брать в аренду или выкупать участки"..(с)

    а что собственно не так?..как-то по другому должно быть чтоли?..стоит твое здание на земле, коорая тебе не принадлежит, плати или аренду или выкупай..о чем вопли? Братеев, Фефелов - поясните..

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    алло, вы где там? методички перечитываете штоль?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Shift

    алло, вы где там? методички перечитываете штоль?



    Некогда им. Законы создают. Хотя, было бы лучше, если бы старые законы иногда открывали..



  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    Вопрос: чем государство отличается от братков из 90-х?

    Ответ: тем, что государство отжимает деньги по закону.

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Рив Норин

    Вопрос: чем государство отличается от братков из 90-х?

    Ответ: тем, что государство отжимает деньги по закону.



    к данной теме это как относится?

  • троль здесь

    троль здесь
    4 часа назад

    Рив Норин

    Вопрос: чем государство отличается от братков из 90-х?

    Ответ: тем, что государство отжимает деньги по закону.



    братки кто жив остался, во власти и сидят

    надо больше налогов, ещё больше

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    3 часа назад

    Shift

    "Собственников зданий и сооружений, которые расположены на государственных или муниципальных землях, могут обязать брать в аренду или выкупать участки"..(с)

    а что собственно не так?..как-то по другому должно быть чтоли?..стоит твое здание на земле, коорая тебе не принадлежит, плати или аренду или выкупай..о чем вопли? Братеев, Фефелов - поясните..



    И вам доброго дня! Всё это будет переложено на граждан.

    Государство не имеет собственных предприятий для обслуживания граждан, всё отдано частнику, однако налоги увеличивает, следовательно. новые налоги лягут в цену. Как-то так. Подождите труша, он пояснит лучше.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Shift

    Рив Норин

    Вопрос: чем государство отличается от братков из 90-х?

    Ответ: тем, что государство отжимает деньги по закону.



    к данной теме это как относится?



    Тем, что государство уж очень настойчиво стремиться уничтожить весь малый бизнес.

    С каждым годом поборов все больше и больше, при снижающейся покупательской способности.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Рив Норин

    Shift

    Рив Норин

    Вопрос: чем государство отличается от братков из 90-х?

    Ответ: тем, что государство отжимает деньги по закону.



    к данной теме это как относится?



    Тем, что государство уж очень настойчиво стремиться уничтожить весь малый бизнес.

    С каждым годом поборов все больше и больше, при снижающейся покупательской способности.



    новость прочитай внимательно и ответь на вопрос, если твое здание стоит на моей земле, ты думаешь я тебе просто так позволю пользоваться моим участком?

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Фефелов Иван

    Shift

    "Собственников зданий и сооружений, которые расположены на государственных или муниципальных землях, могут обязать брать в аренду или выкупать участки"..(с)

    а что собственно не так?..как-то по другому должно быть чтоли?..стоит твое здание на земле, коорая тебе не принадлежит, плати или аренду или выкупай..о чем вопли? Братеев, Фефелов - поясните..



    И вам доброго дня! Всё это будет переложено на граждан.

    Государство не имеет собственных предприятий для обслуживания граждан, всё отдано частнику, однако налоги увеличивает, следовательно. новые налоги лягут в цену. Как-то так. Подождите труша, он пояснит лучше.



    ответа нет?..я вопрос простой задал, ты какую то ерунду написал..по существу ответь..это делается так, читается вопрос и пишется на него ответ, по существу вопроса, а не то, что хочется тебе написать..

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Shift



    новость прочитай внимательно и ответь на вопрос, если твое здание стоит на моей земле, ты думаешь я тебе просто так позволю пользоваться моим участком?



    Но ты то не государство! У тебя задача набить свой карман. А у государства совсем другие задачи, в том числе и занятость населения. На которую тебе плевать с высокой колокольни. И поверь, помимо налога на землю, государство потрошит бизнес не хуже чем братки в 90-е.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    А кто-то не платит? Огласите список, пожалуйста.

  • Alexx555

    Alexx555
    2 часа назад

    Яйца оторвать инициатором дурных законов, Сталин так и делал.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    8 минут назад

    с какой то стороны это хорошо, даже мне понятно, что с этих налогов бабки будут идти на здравоохранение и соц помощь.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    3 минуты назад

    Shift

    Фефелов Иван

    Shift

    "Собственников зданий и сооружений, которые расположены на государственных или муниципальных землях, могут обязать брать в аренду или выкупать участки"..(с)

    а что собственно не так?..как-то по другому должно быть чтоли?..стоит твое здание на земле, коорая тебе не принадлежит, плати или аренду или выкупай..о чем вопли? Братеев, Фефелов - поясните..



    И вам доброго дня! Всё это будет переложено на граждан.

    Государство не имеет собственных предприятий для обслуживания граждан, всё отдано частнику, однако налоги увеличивает, следовательно. новые налоги лягут в цену. Как-то так. Подождите труша, он пояснит лучше.



    ответа нет?..я вопрос простой задал, ты какую то ерунду написал..по существу ответь..это делается так, читается вопрос и пишется на него ответ, по существу вопроса, а не то, что хочется тебе написать..



    Не "ты" а "Вы" я ещё раз напоминаю, не будьте невежами, не уподобляйтесь трушу, ведь он ведёт себя сильно эмоционально. Вам написан ответ по существу вопроса, государство передало всё в частные руки, а теперь накладывает мзду на частника, который будет перекладывать её через цену на гражданина, Таким образом государство увеличивает доходы в бюджет, обирая граждан, а потом, под видом заботы, разместить заказ на брусчатку под нужного поставщика. В итоге деньги из карманов граждан перетекают им же. Что же тут не ясного-то?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    21 секунда назад

    Пацан в маске

    с какой то стороны это хорошо, даже мне понятно, что с этих налогов бабки будут идти на здравоохранение и соц помощь.



    С чего бы вдруг то? На Зейском мосту висит большой телевизор, который что-то там показывает. Этот телевизор - необходимость повышающая безопасность дорожного движения, или кто-то решит пихнуть этот информационный стенд который, по мнению автора, будет напоминанием водителю.. но стоит он пол миллиона.Никакой конкретной помощи он не оказывает.

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