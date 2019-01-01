В Зейском районе тягач перегородил трассу

28 февраля на трассе в Зейском районе случилось происшествие с грузовым автомобилем – тягачом МАН. Машина перегородила трассу, попав в занос.

Это произошло на 90-м километре трассы Зея – Огорон. Как говорится в оперативной сводке на сайте правительства Амурской области, информация о случившемся поступила 28 февраля в 09:25.

По состоянию на 14:50 этого же дня силами собственника тягач был убран с проезжей части. Движение транспорта возобновилось в полном объеме для всех видов машин.