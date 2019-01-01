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сегодня, 10:15 0

В Зейском районе тягач перегородил трассу

В Зейском районе тягач перегородил трассу
Фото: ru.depositphotos.com

28 февраля на трассе в Зейском районе случилось происшествие с грузовым автомобилем – тягачом МАН. Машина перегородила трассу, попав в занос.

Это произошло на 90-м километре трассы Зея – Огорон. Как говорится в оперативной сводке на сайте правительства Амурской области, информация о случившемся поступила 28 февраля в 09:25.

По состоянию на 14:50 этого же дня силами собственника тягач был убран с проезжей части. Движение транспорта возобновилось в полном объеме для всех видов машин.

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#происшествия #транспорт

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