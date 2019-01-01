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сегодня, 09:56 0

В России могут ввести ипотечные каникулы до полугода

В России могут ввести ипотечные каникулы до полугода
Фото: www.amur.info

В Госдуму внесли законопроект из пакета президентских законодательных инициатив – об «ипотечных каникулах». Он предполагает установить льготный период до шести месяцев, в который люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер.

Законопроект внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты либо уменьшить их размер», — сообщил Вячеслав Володин.

«Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30 %» — сказал Вячеслав Володин.

«Законопроект об "ипотечных каникулах" станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Среди авторов законопроекта от ГД — руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает сайт Госдумы .

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#закон #строительство

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