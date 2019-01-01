Путин призвал к повышению уровня раскрываемости преступлений: обзор прессы

В музее Хабаровска открывается выставка картин Куинджи; мэр Якутска считает, что выборы мэра должны быть прямыми; 90-летний Клинт Иствуд сыграл 90-летнего наркокурьера. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета» сегодня отдает дань памяти замечательному русскому писателю Юрию Олеше. Небольшое эссе об авторе «Зависти» и «Трех толстяков», гении метафоры написал Юрий Лепский – журналист, творчество которого тоже можно отнести к классике. Поэтому не поленитесь, прочтите, поводов целых два: во-первых, об Олеше, во-вторых, – Лепский. Не удержусь и из ряда приведенных в статье олешевских метафор назову вот эту: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».

Также в номере

Еще в главной газете страны говорится о провале американо-северокорейских переговоров (коротко говоря, «никто не хотел уступать»). Еще о том, что президент России Владимир Путин призвал полицию повысить уровень раскрываемости преступлений (явно начнется борьба за показатели). Еще, думаю, вам будет интересно прочесть рассуждения о том, каким будет отечественное кино. Еще интересно узнать, почему белые медведи атаковали людей (коротко говоря, сильно есть захотелось). Еще интересно о фильме, где 90-летний Клинт Иствуд сыграл 90-летнего наркокурьера. В общем, вы поняли, что в «Российской газете» есть что почитать.

Очень интересно

Далее – «Российская газета-Неделя». И здесь я тоже обращу ваше внимание на литературу. На страницах «толстушки» публикуется интервью с Александром Колесовым, руководителем издательства «Рубеж», замахнувшемся на выпуск антологии дальневосточной литературы в 15 томах (похвастаюсь, первый том у меня уже есть, подарен самим издателем). Мощнейший просветительский проект, невиданный по масштабам в российском книгоиздательстве! 11 томов будут посвящены лучшей прозе регионов ДФО. Подготовлен и том амурской литературы. Правда, пока – не более того.

Еще в «Неделе» рассказывается об открытии в художественном музее Хабаровска выставки картин Куинджи. Пишут о взрыве интереса у публики. Благовещенск, как вы понимаете, не Хабаровск, к нам Куинджи не приедет. Куда ему ехать?!

Полный абзац

В «Амурской правде» обратите внимание на полностраничный материал, посвященный проблемам, которые испытывают производители эко-продукции.

Еще главная газета области рассказала о том, что новая власть Тынды устроила, по сути, геноцид руководителям муниципальных предприятий: уже более 20 человек лишились своих должностей. Нынешний мэр города Марина Михайлова считает, что увольнения происходят, исходя из целесообразности: у кого-то уголовное прошлое, у кого-то – настоящее, кто-то утратил доверие. Мало ли причин для увольнения.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», где тоже рассказывается о деяниях мэра, но уже не Тынды, а Якутска. Сардана Авксентьева считает, что выборы мэра должны быть прямыми, незачем обманывать народ всякими уловками типа сити-менеджмента и подобным лукавством, тем более что народ это и не обманывает.

В числе первых поступков мэра Якутска была проверка расходов в 40 миллионов рублей на уборку города. Из сотни положенных дворников на месте оказалось два, и те были пьяны. В итоге – увольнение чиновников и возвращение трезвости в жизнь коммунальщиков.

Дальше читайте сами, а я это только к тому, что, может, и в «увольнительных» действиях мэра Тынды есть смысл?