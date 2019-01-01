В Приамурье автомобиль врезался в школьный автобус (видео)
В социальных сетях появилось видео ДТП, которое произошло в Амурской области. На трассе автомобиль врезался в школьный автобус, когда тот выехал на дорогу.
Как сообщил ИА «Амур.инфо» источник, авария случилась еще 21 февраля в Сковородинском районе, однако известно о ней стало только сейчас.
В управлении ГИБДД по Амурской области агентству подтвердили факт ДТП. По информации ведомства, в момент происшествия детей в автобусе не было, пострадавших нет. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Аварию обсуждают пользователи Инстаграма. «Обоих к ответственности. Оба могли избежать ДТП, если бы были адекватнее», – отметил один из пользователей.
Видео: instagram.com/blag_dtp
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