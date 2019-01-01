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сегодня, 09:25 8

В Приамурье автомобиль врезался в школьный автобус (видео)

В Приамурье автомобиль врезался в школьный автобус (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео ДТП, которое произошло в Амурской области. На трассе автомобиль врезался в школьный автобус, когда тот выехал на дорогу.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» источник, авария случилась еще 21 февраля в Сковородинском районе, однако известно о ней стало только сейчас.

В управлении ГИБДД по Амурской области агентству подтвердили факт ДТП. По информации ведомства, в момент происшествия детей в автобусе не было, пострадавших нет. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Аварию обсуждают пользователи Инстаграма. «Обоих к ответственности. Оба могли избежать ДТП, если бы были адекватнее», – отметил один из пользователей.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1515

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • капелька

    капелька
    5 часов назад

    Водитель автобуса совершенно безответственно относится к своей работе, это невнимательность такая, или безразличие? Почему люди занимающиеся перевозкой ДЕТЕЙ так безобразно ведут себя на дороге? А если бы в салоне были дети, и по трассе нёсся большегруз, груженый? Последствия были бы совсем другими!

    К водителям школьных автобусов должны быть повышенные требования, ведь они отвечают за жизни детей.

    Водитель видно уже в возрасте и просто не заметил автомобиль... Хорошо, что никто не пострадал.

    Непонятно куда смотрят директора школ сажая за руль школьного автобуса таких невнимательных водителей?

    В школе села Волково Благовещенского района тоже очень возрастной водитель, ему уже семьдесят с хвостиком приличным, да у водителя огромный стаж, но у него уже нет такой острой реакции и внимательности, а директор школы считает, что всё в порядке вещей :(, ведь ничего же пока не произошло....

    Наверное тоже ждет , пока кто-то пострадает, и это будет не только на совести водителя, но на совести директора...

    Разве не должны к водителям школьных автобусов быть более жёсткие требования?

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    там наверное зп копейки, поэтому все профи на городских маршрутах, там и зп хорошая и можно на лупить на карман)))

  • Max-1990

    Max-1990
    4 часа назад

    Всмысле привлечь обоих к ответственности?? Виноват только водитель автобуса.. Однозначно. Он должен был убедиться в безопасности маневра . У снимавшего был приоритет в данной ситуации..

  • Stator

    Stator
    4 часа назад

    автобус ещё и через сплошную решил развернуться

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    обоюдка. терпила ничего не сделал для предотвращения аварии

  • Эдуард1974

    Эдуард1974
    3 часа назад

    Виноват только водитель автобуса. Видимо, он решил , что может нарушать все правила раз весит знак о перевозке детей.

  • Reflection

    Reflection
    3 часа назад

    капелька

    Водитель автобуса совершенно безответственно относится к своей работе, это невнимательность такая, или безразличие? Почему люди занимающиеся перевозкой ДЕТЕЙ так безобразно ведут себя на дороге? А если бы в салоне были дети, и по трассе нёсся большегруз, груженый? Последствия были бы совсем другими!

    К водителям школьных автобусов должны быть повышенные требования, ведь они отвечают за жизни детей.

    Водитель видно уже в возрасте и просто не заметил автомобиль... Хорошо, что никто не пострадал.

    Непонятно куда смотрят директора школ сажая за руль школьного автобуса таких невнимательных водителей?

    В школе села Волково Благовещенского района тоже очень возрастной водитель, ему уже семьдесят с хвостиком приличным, да у водителя огромный стаж, но у него уже нет такой острой реакции и внимательности, а директор школы считает, что всё в порядке вещей :(, ведь ничего же пока не произошло....

    Наверное тоже ждет , пока кто-то пострадает, и это будет не только на совести водителя, но на совести директора...

    Разве не должны к водителям школьных автобусов быть более жёсткие требования?



    Очередь стоит на работу водителем школьного автобуса? Директора рады хоть кого-то найти.

  • капелька

    капелька
    2 часа назад



    Reflection Очередь стоит на работу водителем школьного автобуса? Директора рады хоть кого-то найти.


    Мне сие неведомо ;) , стоит очередь или нет, но думаю при желании директора нашлись бы желающие. А если ничего не делать, то само собой ничего не изменится.

    Вот скажите , как бы вы лично отнеслись к тому факту, что вашего ребенка возит семидесятилетний дедушка ?

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