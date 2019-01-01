В Приамурье автомобиль врезался в школьный автобус (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео ДТП, которое произошло в Амурской области. На трассе автомобиль врезался в школьный автобус, когда тот выехал на дорогу.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» источник, авария случилась еще 21 февраля в Сковородинском районе, однако известно о ней стало только сейчас.

В управлении ГИБДД по Амурской области агентству подтвердили факт ДТП. По информации ведомства, в момент происшествия детей в автобусе не было, пострадавших нет. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Аварию обсуждают пользователи Инстаграма. «Обоих к ответственности. Оба могли избежать ДТП, если бы были адекватнее», – отметил один из пользователей.

Видео: instagram.com/blag_dtp