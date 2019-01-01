Тепло и ясно, началась весна: прогноз погоды в Амурской области на 1 марта

Фото: Амур.инфо

1 марта в Амурской области малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура составит минус 1...4 градуса, на севере – минус 4... плюс 1, по крайним районам – до минус 10.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня до плюс 4 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова